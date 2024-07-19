Küresel yazılım sorunu nedeniyle oluşan hava trafiği yoğunluğu kaydedildi - Son Dakika
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Küresel yazılım sorunu nedeniyle oluşan hava trafiği yoğunluğu kaydedildi

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Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın çökmesi sonucu uluslararası havayolları şirketlerinde aksamalar yaşandı. Türk Hava Yolları, Sunexpress, United Airlines ve Delta Airlines gibi birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi. Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi. Ayrıca, Microsoft işletim sistemi ve bankacılık sektöründe de sorunlar yaşandığı belirtildi.

19.07.2024 13:12
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Küresel yazılım sorunu nedeniyle oluşan hava trafiği yoğunluğu kaydedildi

İSTANBUL - Küresel çapta yaşanan Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın devre dışı kalması ile birlikte uluslararası havayolları şirketlerinde aksamalar meydana geldi. Dünya genelinde oluşan hava trafiği haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı dünya genelinde internet sistemleri etkilendi. Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmaların da aralarında bulunduğu firmalarla birlikte United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi. Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi. Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, İşletim Sistemi, United Airlines, Sunexpress, Microsoft, Yazılım, Dünya, Genel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Küresel yazılım sorunu nedeniyle oluşan hava trafiği yoğunluğu kaydedildi - Son Dakika

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