Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken pazardaki en dikkat çekici kurbanlık, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Besici Ali Mercan'a ait tosun, 350 bin TL'ye 7 kişilik bir alıcı grubuna satıldı.
Kütahya'nın Enne Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Mercan'ın özenle yetiştirdiği panda cinsi tosun, vatandaşların büyük ilgisini çekti. 2 buçuk yaşındaki ve bin 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, 7 kişi tarafından ortaklaşa 350 bin TL'ye satın alındı.
Besici Ali Mercan, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz gibi baktık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50 bin lira ödediler. Tahminim her birine yaklaşık 80'er kilo et düşer. Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyor, biz de bundan memnunuz" dedi.
Son Dakika › Genel › Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı - Son Dakika
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