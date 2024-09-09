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Maltepe Kitap Günleri Başladı

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Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarı, yoğun ilgiyle başladı. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin onur konuğu olduğu etkinlik, 9 gün boyunca sürecek.

09.09.2024 03:35  Güncelleme: 03:42
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Maltepe'de kitap fuarı heyecanı başladı: Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Maltepe'de kitap fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen ve 9 gün sürecek olan "Maltepe Kitap Günleri", onur konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin de katıldığı muhteşem bir törenle başladı. Kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi ile iş birliği içinde düzenlediği Maltepe Kitap Günleri, "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış" temasıyla başladı. Açılış kurdelesini Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ile birlikte 'kitap günleri'nin onur konuğu Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Belediye Başkan Yardımcıları ve YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ve beraberindekiler birlikte kesti.

Söyleşiler, paneller, imza günlerinin düzenleneceği ve Türkiye'nin önde gelen birçok yayınevinin katıldığı "Kitap Günleri" Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda yazar, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlerle deneyimli siyasetçileri 9 gün boyunca söyleşi ve imza gününde bölge halkıyla bir araya getirecek. Öte yandan Maltepe Kitap Günleri'nin Onur Konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu. Başkan Köymen'e YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya tarafından Oktay Akbal'ın ilk öykü kitabı "Önce Ekmekler Bozuldu"nun Tekin Yayınevi arşivinde bulunan Erkan Yavi'nin çizdiği tek kapak nüshası hediye olarak verildi.

"Maltepe'nin sosyal ve kültürel çok ciddi bir potansiyeli var"

Maltepe kitap fuarının 9 süreceğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Maltepe'nin sosyal ve kültürel anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Dolayısıyla biz bu potansiyeli açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Unutulan değerlerimizi yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda benim ve arkadaşlarımın yerel yönetimlere bakışımızın etkisiyle kitap günlerine devam eden bir sürecimiz var. Dünyada, Türkiye'de olan bitenden de ayrı düşünmüyoruz. Buradaki bütün panellerimiz, söyleyişlerimiz, katılımcılar, onur konuğumuz Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızla başlamış olmamız da bunun en önemli göstergesi. Yayıncılar kooperatifine bağlı bütün yayınevleri burada stant açtılar, onun dışında Maltepe'de yerelde bizim yayınevlerimiz de var. Hava güzel, meydanımız çok güzel, Cumhuriyet meydanımız yeni yapıldı. Büyükşehir Belediye başkanımızın büyük katkıları var, tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Meydandaki kitap fuarımız 9 gün sürecek, Maltepe'nin çok ciddi bir potansiyeli var. İstanbul'un diğer ilçelerinden, komşu ilçelerimizden çok sayıda vatandaşın katılacağını umuyoruz. Siyasi sohbetlerin, panellerin, söyleşilerin her birinin farklı farklı kişilere hitap ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla geniş bir yelpazede katılımın olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Maltepe Kitap Günleri Başladı
Kaynak: İHA

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