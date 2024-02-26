Mardinli esnaftan köy çocuklarını sevindirecek proje - Son Dakika
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Genel

Mardinli esnaftan köy çocuklarını sevindirecek proje

Mardinli esnaftan köy çocuklarını sevindirecek proje

Mardin'in Artuklu ilçesindeki esnaf Mahmut Ahi, köy çocuklarına yiyecek götürecek bir proje başlattı. İlk etkinliği Sultanköy Atlıca İlkokulu'nda gerçekleştiren Ahi, ayda iki köy okuluna pizza, hamburger ve dürüm dağıtmayı planladıklarını belirtti.

26.02.2024 00:28  Güncelleme: 00:30
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Mardinli esnaftan köy çocuklarını sevindirecek proje

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde esnaf olan Mahmut Ahi, başlattığı proje ile köy çocuklarına dürüm, hamburger, pizza gibi yiyecekleri götürecek çalışmanın ilkini yaptı.

Köy okulunda bulunan öğretmenlerle işbirliği sağlayan Mahmut Ahi, her ay iki okulda düzenleyeceği proje ile okullarda pizza, hamburger ve dürüm dağıtmak için harekete geçti.

İlk etkinliğini Mazıdağı ilçesine bağlı Sultanköy Atlıca İlkokulu'nda düzenleyen Ahi, çocuklar için nasıl bir etkinlik yapabiliriz diye düşündüklerini ve köy çocuklarının böyle faaliyetlerden uzak olduğu için onları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Projenin Sultanköy Atlıca İlkokulu'nda düzenlediklerini ifade eden Ahi, "Ayda iki köy okuluna, dürüm, hamburger, pizza götürmeyi düşünüyoruz. 100 kişilik hazırlık yaptık fakat burada 55 öğrencimiz vardı. Mardin'de ve özellikle merkeze uzak köylerde bu etkinliği yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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