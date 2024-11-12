Mersin'de 18 Kiloluk Torik Balığı 1500 TL'ye Satıldı - Son Dakika
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Mersin'de 18 Kiloluk Torik Balığı 1500 TL'ye Satıldı

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Mersin'de 18 kilogram ağırlığında torik balığı, balık pazarında 1500 TL'ye alıcı buldu.

12.11.2024 15:16
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Mersin'de dev balık bin 500 liradan alıcı buldu

MERSİN - Mersin'de yaklaşık 18 kilogram ağırlığındaki 'torik' balığı balık pazarında yoğun ilgi gördü. Boyu 1 metreyi aşan 'torik' balığı, bin 500 TL'den alıcı buldu.

Balığın sabah 05.00 sularında yakalandığını belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Bu yıl palamut ve torik bolluğu var. Karadeniz'den, Marmara'dan Ege'ye kadar ülkemizin dört bir yanı palamut ve torik kaynıyor. Bunlar bayağı bir büyürler. Gördüğümüz 1 metrenin üzerinde ve yaklaşık 18 kilogram ağırlığında. Taliplisi de az önce geldi. Her zaman gelen bir müşterimizdi. Normalde 2 bin, 2 bin 500 TL 18 kilo balık fiyatıdır. Bin 500 liraya verelim' dedik. O da kabul etti. Bin 500 liraya da aldı. Çok uygun fiyatı. 18 kiloluk maliyet açısından da çok uygun bir deniz balığı almış oldu vatandaşımız" dedi.

Bazı vatandaşların özellikle büyük balıklara yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Polat, "Özellikle büyük balık hastası vatandaşlarımız var. Özellikle alır götürür, ailecek yerler. Çok da maliyetli bir balık değil. Bugün 1-2 kilo et fiyatına biz 10-15 kilo balıklar veriyoruz. Diğer gıdalarla karşılaştırırsanız doğallığını korumuş, kimyasal maddelerle bozulmamış tek gıda türü balıktır. Halkımız durmadan balık yesin. Her yaştan insanın balık yemesi gerekiyor, balık kültürümüzü artırmalıyız. Balıkları canlı canlı masmavi berrak denizlerden, şöyle 100 metre ileriden alarak halkımıza getiriyoruz" diye konuştu.

"Et yoğunluğu ve omega3'ü çok fazla"

'Torik' cinsi balık hakkında da bilgi veren Polat, "Torik balığı gezen ve avcı bir balık türüdür. Ağzını açarak avlanan ve besin toplayan bir balıktır. Yerinde durmayı sevmez. Sürekli hareket halindedir. Çok hızlıdır, çok güçlüdür. Yakalanması da öyle kolay bir balık değildir. Akdeniz, Karadeniz ve özellikle Atlas Okyanusunu çok sever. Buralarda dolaşan uskumrugiller familyasından bir balık türüdür. Et yoğunluğu ve omega3'ü çok fazladır. Çok lezzetlidir. Denizin bütün vitamin ve minerallerini vücudunda toplayan bir balık türüdür" ifadelerini kullandı.

Balığı satın alan Ali Kenan Nacar ise "Bu baba torikler yeni geldi. Ben de sürekli buradan alışveriş yaparım. Fiyatlar da gayet makul. AVM'lerde 150 liraya aldığımız balığı burada 100 liraya alabiliyoruz. Torik 3 bin liradan da biraz pahalı ama burada bin 500 liraya verdiler. Ben de şimdi bunu parçalattım. Hepsini ben yiyecek değilim. Şimdi hazırlatıyorum akşam geleceğim alacağım ve birkaç arkadaşla aramızda pay edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mersin'de 18 Kiloluk Torik Balığı 1500 TL'ye Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 18 Kiloluk Torik Balığı 1500 TL'ye Satıldı - Son Dakika
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