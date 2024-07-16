Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi, Süleymaniye Cami'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Genel

Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi, Süleymaniye Cami'nde aşure dağıtıldı

Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10.gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtımına Bilal Erdoğan da katıldı.

16.07.2024 15:44
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Mimar Sinan'ın "aşure" vasiyeti yerine getirildi

Süleymaniye Cami'nde aşure dağıtımı gerçekleştirdi

İSTANBUL - Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10.gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtımına Bilal Erdoğan da katıldı.

Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek adına Gürsoy Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen aşure dağıtımına Bilal Erdoğan, eski sağlık bakanlarından Mehmet Müezzinoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak Mimar Sinan'ın kabrine giderek dua eden heyet, daha sonra aşure dağıtımı için Süleymaniye Camii'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"Kerbela Hadisesi bizim için bir matem"

Programa katılan ve aşure dağıtan Bilal Erdoğan, "Aşure bizim için çok önemli bir gün. Kerbela Hadisesi bizim için bir matem. Bu geleneğin bir parçası da aşureyi ikram etmek. Mimar Sinan'da kendi vakfiyesinde böyle bir hayrı arzu etmiş. Gürsoy Ailesi bu geleneği devam ettiriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu vasiyeti biz vakıf olarak yaşatıyoruz"

Aşure dağıtımından sonra Gürsoy Vakfı Başkanı Turgut Gürsoy, "Süleymaniye Camisinin restorasyonu esnasında yapılan arşiv çalışmalarda ortaya çıkan vakfiyesi, vasiyeti üzerine her Muharrem Ayının 10'unda Süleymaniye Cami görevlileri tarafından okunan dualar, hatimler burada yerine getiriliyor. Mimar Sinan'ın öğrencileri ile beraber bütün katılımcılara aşure dağıtıyoruz. Bu vasiyeti biz vakıf olarak yaşatıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi, Süleymaniye Cami'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika

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