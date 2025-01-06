MSB'den TSK'nın Faaliyetleri Paylaşıldı

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MSB'den, Türk Silahlı Kuvvetleri paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havada, karada ve denizde olan faaliyetlerini içeren görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havada, karada ve denizde olan faaliyetlerini içeren görüntü paylaştı. Bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Barış için güçlü, vatan için cesur! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır!"