Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Ramazan Yoğunluğu

Ramazan'da tır geçişleri arttı, tampon bölgede sıkışıklık yaşanıyor, yetkililer çözüm bekliyor.

26.03.2025 14:34
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Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu Ramazan ayında arttı

KİLİS - Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Ramazan ayıyla birlikte tır yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı. Gümrük işlemlerindeki kota uygulaması ve Suriye'ye dönüş yapan mültecilerin geçişleri nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu artarken, özellikle tampon bölgedeki sıkışıklık geçişleri zorlaştırıyor. Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun azaltılması için yetkililerin tampon bölgedeki sıkışıklığı gidermesi ve Suriye tarafındaki düzenlemeleri gözden geçirmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Zeki Kuş isimli vatandaş, özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığını belirtti. Kuş, "Gümrüğün belirlemiş olduğu bir kapasite var. O kota dolduğu için tır yoğunluğu oluşuyor. Ayrıca, Suriye'ye dönen mültecilerin geçişleri sırasında tampon bölgede sıkışıklık yaşanıyor. Bu da hem Türkiye, hem de Suriye tarafında yoğunluğa neden oluyor. Yetkililer mutlaka bunu görüyorlardır. Eğer tampon bölgedeki sıkışıklık çözülürse, tır yoğunluğu da azalacaktır" dedi.

Tır şoförü Nejat Seçmen ise yoğunluğun bir diğer sebebinin Suriye tarafındaki vergi artışı olduğunu söyledi. Seçmen, "Galiba Suriye tarafında vergileri artırdılar. Bu yüzden yoğunluk daha da arttı. Vergiler bizim dışımızda bir konu, bunu yukarıdakiler bilir. Polis ekipleri günlük kota koydu, bu bizim için çok iyi oldu. İnternet üzerinden takip edebiliyoruz, böylece kimseyle kavga etmeden sıramıza göre gidiyoruz. Ancak Suriye tarafında vergiler nedeniyle bir ara protesto yapıldı ve araç gönderilmedi. O günden beri bu yoğunluk devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Göçmenler, Ekonomi, 3-sayfa, Suriye, Genel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Genel Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika

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