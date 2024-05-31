Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı

38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi gördüğü süre boyunca hayatını kaybetti. Çomoğlu için Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi. Gülşah Çomoğlu, birçok dizi ve tiyatro oyununda rol alarak tanınmış bir oyuncuydu.

31.05.2024 00:17
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Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu (38), geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan eşi Gökhan Günal, "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik" dedi.

Çomoğlu için Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çomoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Çomoğlu, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gülşah Çomoğlu kimdir?

2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Yüksek Sosyete, Umudun Kıyısında, Behzat Ç., Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru adlı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp ve Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. 'Unutma Beni' adlı dizide canlandırdığı Asuman karakteriyle tanındı. 2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu'nun 1 çocuğu vardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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