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Pendik'te 101 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet kutlaması böyle görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımıyla yapılan yürüyüşte taşınan 101 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 101'inci yıl kutlamaları kapsamında Pendik'te yürüyüş düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunma töreni sonrası başlayan yürüyüşe yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Pendik sahildeki etkinlik alanından başlayan yürüyüşte, öğrenciler ellerinde 101 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Pendik Belediyesi bando takımı marşları eşliğinde yürüyen kalabalığa fener alayı da eşlik etti. Sahildeki etkinlik alanında son bulan yürüyüşte taşınan 101 metrelik dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

"Büyük bir coşkuyla kutlayacağız"

Kutlamalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Cumhuriyet bayramımızın, vatanımızın, milletimizin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılında, 101 metre bayrakla bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu ülke için şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sıhhat, selamet diliyoruz. İnşallah halkımızla beraber bu yürüyüşü hep beraber yapıp, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamış olacağız. Büyük bir coşkuyla kutlamış olacağız. Ülkemizin birliği, beraberliği açısından bu etkinlikler çok değerli, çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha etkin bir şekilde çalışmalarımız, kutlamalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

"Bugün en büyük mutluluk bizim"

Kutlamalara katılan Damla Nur Bakırcı, "Çok mutluyum, bir de benim doğum günüm olduğu için. İyi ki, yani güzel bir şey, çok mutluyum. Yoğun bir kalabalık var, güzel, herkes neşeli, çocuklarımız burada, ellerimizde bayraklar. Bugün en büyük mutluluk bizim" şeklinde konuştu. Çağla Nur Ok isimli bir vatandaş ise, "Bugün çok değerli bir gün, Cumhuriyet'in 101. yılı. Atatürk'ümüzün bize verdiği her şey için ona minnettarız. Çok değerli bir gün, çok neşeli bir gün. Özellikle çocuklar için çok önemli. Mutluyum Türk olduğum için, hepimiz bu durumdan gurur duyuyoruz. Bu günü akşama kadar kutlayacağız" dedi.