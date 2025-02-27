Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Güllaç

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini aldı

ÇANKIRI - Osmanlı saray mutfağında lezzeti ile damakları şenlendiren ve Ramazan ayının gözdesi olarak bilinen güllaç, raflarda yerini almaya başladı.

Çankırı'da bulunan pastaneler ve restoranlarda Ramazan ayı öncesi hazırlıklar başladı. Ramazan ayı öncesi, iftar sofralarının vaz geçilmezi olan güllaç da raflarda yerini almaya başladı. Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan güllaç, sütlü ve hafif bir tadı olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi gören güllaç, restoranlarda da en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

"İncecik hamurun gül suyu ve süt içerisinde dinlenmesiyle birlikte daha özel bir hale gelir"

Güllacın yapım süreci ile ilgili bilgi veren Harun Çetinkaplan, "11 ayın sultanı Ramazan ayında güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi diğer tatlılara göre en çok rağbet gören hafif ve sütlü tatlılardan birisidir. Ramazan ayı, bereketi ve hayrıyla gelir. Özellikle ramazan ayında yoğun satışlarının yapıldığı güllaç tatlısı, iftar sonrası en çok tüketilen tatlıdan birisidir. Yapımı basit ve bir o kadar da lezzetli olan bu tatlının bir diğer özelliği ise pişirmek yerine dinlendirilerek yapılıyor. İncecik hamurun gül suyu ve süt içerisinde dinlenmesiyle birlikte daha özel bir hale gelir. Aynı zamanda diğer tatlılardan künefe, baklava, kadayıf ve katmer de tercih edilmektedir" diye konuştu.