Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Güllaç - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Güllaç

Güllaç, Ramazan ayı öncesi raflarda yerini aldı; hafif tadı ile iftar sofralarının gözdesi oldu.

27.02.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini aldı

ÇANKIRI - Osmanlı saray mutfağında lezzeti ile damakları şenlendiren ve Ramazan ayının gözdesi olarak bilinen güllaç, raflarda yerini almaya başladı.

Çankırı'da bulunan pastaneler ve restoranlarda Ramazan ayı öncesi hazırlıklar başladı. Ramazan ayı öncesi, iftar sofralarının vaz geçilmezi olan güllaç da raflarda yerini almaya başladı. Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan güllaç, sütlü ve hafif bir tadı olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi gören güllaç, restoranlarda da en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

"İncecik hamurun gül suyu ve süt içerisinde dinlenmesiyle birlikte daha özel bir hale gelir"

Güllacın yapım süreci ile ilgili bilgi veren Harun Çetinkaplan, "11 ayın sultanı Ramazan ayında güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi diğer tatlılara göre en çok rağbet gören hafif ve sütlü tatlılardan birisidir. Ramazan ayı, bereketi ve hayrıyla gelir. Özellikle ramazan ayında yoğun satışlarının yapıldığı güllaç tatlısı, iftar sonrası en çok tüketilen tatlıdan birisidir. Yapımı basit ve bir o kadar da lezzetli olan bu tatlının bir diğer özelliği ise pişirmek yerine dinlendirilerek yapılıyor. İncecik hamurun gül suyu ve süt içerisinde dinlenmesiyle birlikte daha özel bir hale gelir. Aynı zamanda diğer tatlılardan künefe, baklava, kadayıf ve katmer de tercih edilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çankırı, Osmanlı, Kültür, Genel, Yaşam, Dünya, İftar, Saray, Son Dakika

Son Dakika Genel Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Güllaç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:37:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan'ın Vazgeçilmezi: Güllaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.