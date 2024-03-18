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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı, siz geleceği şekillendirensiniz"

İSTANBUL - Sultangazi'de gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca o anları "Her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz" notuyla paylaştı.

Sultangazi ziyareti sırasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gençlere tavsiyede bulunan Fahrettin Koca o anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca o anları "Bilişim ve teknolojide başarılı olabilen toplumlar ülkelerini öne taşıyacak. Bu, gençlerle başarılıyor. Biz de gençlerimizle başaracağız. Bu nedenle her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz. Bizler, sizin için her şeyi yapan olmalıyız" notuyla paylaştı.