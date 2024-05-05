Sağlık için pedallara bastılar - Son Dakika
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Genel

Sağlık için pedallara bastılar

Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, Yeşilay Bisiklet Turu'nda bir araya gelerek şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü. Etkinlik, bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla düzenlendi. Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, sağlıklı bir nesil ve gelecek için bağımlılıklardan uzak durmanın önemine vurgu yaptı.

05.05.2024 22:08
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Sağlık için pedallara bastılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, bağımlılıklar çerçevesinde 11. Yeşilay Bisiklet Turunda buluşarak şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla 81 ilde eş zamanlı 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Tekirdağ'da da onlarca bisiklet sever Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda bir araya geldi. Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

Soykırlı açıklamasında, "Yeşilay Genel Merkezimizin her yıl düzenli olarak yapmış olduğu ve bu yılda 11'incisini gerçekleştirmiş olduğumuz bisiklet turumuz var. Bugün inşallah kazasız belasız çarşı içerisine çıkacağız. 8 kilometrelik bir tur. Tabi her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlıklı bir nesilde bizim için sağlıklı bir gelecek oluyor. Sağlıklı nesil ve sağlıklı geleceğinde bağımlılıklardan uzak durması gerekiyor" dedi.

Açıklamaların ardından onlarca bisiklet sever, 'Sağlığın keyfini bisikletle sürelim' sloganıyla pedallara bastı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sağlık için pedallara bastılar - Son Dakika

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