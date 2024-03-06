6 ay önce aldığı otomobili tamirciye götüren sağlıkçıya 'ağır hasarlı' şoku: Hava yastığı yerine köpük çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

6 ay önce aldığı otomobili tamirciye götüren sağlıkçıya 'ağır hasarlı' şoku: Hava yastığı yerine köpük çıktı

Sultangazi'de görevli bir sağlık çalışanı, 6 ay önce satın aldığı otomobilini tamirciye götürdüğünde ağır hasarlı olduğunu öğrendi. Yapılan ikinci ekspertizde aracın torpido bölümünde hava yastıklarının olmadığı ve köpükle kapatıldığı ortaya çıktı. Sağlık çalışanı, aracı satın aldığı kişi ve ilk ekspertizden şikayetçi oldu.

06.03.2024 20:02  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 ay önce aldığı otomobili tamirciye götüren sağlıkçıya "ağır hasarlı" şoku: Hava yastığı yerine köpük çıktı

Tamircide ağır hasarlı olduğunu ortaya çıkan aracı ikinci ekspertize götürdü

Aracın torpido bölümünde hava yastıklarının olmadığı, köpükle kapatıldığı ortaya çıktı

Sağlık çalışanı hem aracı satın aldığı kişiden hem de ilk ekspertizden şikayetçi oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de 112 Acil Sağlık Personeli görevli Emine Tunçel, 6 ay önce 700 bin liraya satın aldığı otomobili, arızalanınca tamirciye götürdü. Aracın ağır hasarlı olduğu ve yapılan ikinci ekspertizinde ise torpido bölümünde hava yastıklarının olmadığı, köpükle kapatıldığı ortaya çıktı.

Sultangazi'de yaşayan 112 Acil Sağlık Personeli görevli Emine Tunçel, 6 ay önce 700 bin liraya aldığı 2019 Opel Corsa marka otomobilini sürüş esnasında sağa - sola sarsılması üzerine tamirciye götürdü. Tunçel, aldığı otomobile 30 bin lira masraf yaptı. Aracın sorunlarının bitmemesi üzerine tekrar tamirciye giden Tuncel, hava yastığı ışıklarının yandığını fark etti. Otomobili inceleyen tamirci ustası, aracı yeniden ekspertize gönderdi. Burada yapılan detaylı incelemede aracın torpido bölmesindeki hava yastıklarının olmadığı ortaya çıktı. Tuncel, hem aracı satın aldığı kişiden hem de ilk ekspertizden şikayetçi oldu.

"6 aydan beri ben tamirciden çıkamadım"

Arabayı aldığı andan beri tamirciden çıkamadığını söyleyen Emine Tunçel, "Araba dıştan çok temiz. Aldığım yerde ekspertize götürdüm. Haliyle güvenli geldi. Sitede ne yazdıysa birebir aynısıydı. 4 tane lokal boyası var yazıyordu. Kilometresi güzel, model yüksek haliyle kadınım, temiz araba istiyorum. Ama 6 aydan beri ben tamirciden çıkamadım. İlk etapta arıza ışıkları yanmaya başladı. Araba sürekli sağa ve sola doğru çekmeye başladı. Lastikler kabak dendi, lastikleri değiştirdik. 4 defa rot balans yapıldı, bu araç sorunsuz dendi. Amortisörler değişti, akslar değişti elinden geleni yaptılar, arıza devam etti. Yan kapı sürekli kasıyor, ben bu arabada çocuk taşıyorum, arkada çocuk oturuyor, ustama gösterdim kapının vidasını contası yok" dedi.

"Şimdiki eksperim anladı o zaman ki eksperim anlamadı"

Arabayı aldığı zaman gittiği ekspertizin anlamadığını iddia eden Tunçel, "En son hava yastığı ışığı 6 ay sonra yandı. Işık yanınca hava yastığının açtığını anladık. Şimdiki eksperim anladı o zaman ki eksperim anlamadı. Hava yastıkları açılmış, direnç takılmış arabanın ağır hasarlı olduğunu anladım. Şimdiye kadar 30 bin lira masraf yaptırdım ama daha masraf yaptırmadım. Esas önemli olanları yaptırmadım. Arabanın beyni olan akünün önünde hasar varmış, o tutturulmuş, yapıştırılmış. Arabayı 700 bin liraya aldım. Kredi çektim onun da faizi var. En az 900 bin liraya geldi. İkisine de dava açacağım" şeklinde konuştu.

"Hava yastığı kısmının köpükle doldurulduğunu fark ettik"

Hava yastığının olmadığını fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, "Aracı incelediğimizde hava yastığı kısmının köpükle doldurulduğunu fark ettik. Sonuçta insanlar bu araca hava yastığı koyulurken bizim can güvenliğimiz ön plana alınarak koyuluyor" ifadelerini kullandı.

"Ben akü yerini değiştirirken ön taraftaki ezikleri gördüm"

Aracın geldiğinde hasarlı olduğunu fark eden Mustafa Büyük, "Ben akü yerini değiştirirken ön taraftaki ezikleri gördüm. Ben arabadan şüphelendim. Arabanın kazalı ya da ağır hasarlı olduğunu düşündük. Arabayı kontrol ederken hava yastıklarının patlamış olduğunu tahmin ettim. O şekilde aracın hasarlı olduğunu anladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Hukuk, Otomobil, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 6 ay önce aldığı otomobili tamirciye götüren sağlıkçıya 'ağır hasarlı' şoku: Hava yastığı yerine köpük çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'de Küçükbaş Hayvancılık Projesi Kapsamında Koç ve Teke Dağıtımı Gerçekleştiriliyor
    25 Şub Kocaeli'de Küçükbaş Hayvancılık Projesi Kapsamında Koç ve Teke Dağıtımı Gerçekleştiriliyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayvancılığın Geliştirilmesi Amaçlı Damızlık Koç ve Teke Desteği Projesi kapsamında, üreticilere koç ve teke dağıtımı yapılıyor. Proje ile toplamda 250 baş merinos koç, 250 baş kıvırcık koç ve 150 baş kıl keçisi teke üreticilere teslim edilecek.

  • MHP'ye 170 kişi katıldı
    25 Şub MHP'ye 170 kişi katıldı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Acıpayam İlçe Başkanlığı tarafından son 3 aylık süre içerisinde başka partilerden istifa ederek MHP'ye katılan 170 kişinin üye katılım töreni görkemli bir kalabalıkla gerçekleşti.

  • Kocaeli'de 40 Yıldır Plak ve Kaset Satan Ahmet Kara, Hatıraların Uğrak Noktası Oluyor
    25 Şub Kocaeli'de 40 Yıldır Plak ve Kaset Satan Ahmet Kara, Hatıraların Uğrak Noktası Oluyor

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ömrünü müziğe adayan Ahmet Kara, bu zamana kadar binlerce plak ve kaset sattı.

  • Yıllardır aynı yerde kuşaklar arası bağ kuruyor 6 metrekarelik dükkanda hatıralarını arıyorlar
    25 Şub Yıllardır aynı yerde kuşaklar arası bağ kuruyor 6 metrekarelik dükkanda hatıralarını arıyorlar

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.

  • Kars'ta 'Okullar arası Satranç Turnuvası' sona erdi
    25 Şub Kars'ta 'Okullar arası Satranç Turnuvası' sona erdi

    Kars'ta düzenlenen 'Okullar arası Satranç Turnuvası'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışan 103 okul takımı ve 504 sporcu büyük ilgi gördü. Türkiye Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, turnuvaya katılan tüm okullara teşekkür ederek başarılar diledi. Dereceye giren sporcular ise Kars'ı bölge turnuvalarında temsil edecek.

  • İçişleri Bakanı: 'Kafes-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi
    25 Şub İçişleri Bakanı: 'Kafes-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-47' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 8 örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgütün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu ve sahte fatura düzenleme gibi suçlar yer alıyordu. Operasyonlarda silahlar, para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

  • Bakan Yerlikaya: 'Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı'
    25 Şub Bakan Yerlikaya: 'Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında, 8 şüpheli yakalandı'

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak
    25 Şub İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak. Ayrıca, Çatalca'da Avrupa Yakası Müteferrik 1 - İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'na da katılacak.

  • İçişleri Bakanı: 'KAFES-47' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı
    25 Şub İçişleri Bakanı: 'KAFES-47' Operasyonunda Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında elebaşları da dahil olmak üzere 8 suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, para, senet, çek, tapu ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu, tehdit ve hakaret gibi suçlar da yer alıyordu.

  • 4 ilde eş zamanlı operasyon!
    25 Şub 4 ilde eş zamanlı operasyon! "Çakar" isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı

    Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.

  • Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
    25 Şub Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

    Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok kesimde yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu kesimler arasında Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometreleri, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 0-1. kilometreleri, Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-39. kilometreleri, Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometreleri, Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometreleri, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometreleri ve Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometreleri bulunmaktadır.

  • Edremit'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı
    25 Şub Edremit'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı

    Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, düzenlenen törenle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Say, açılışta yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde ilçenin sorunlarını çözdüklerini ve gelecek dönemde Edremit'i ve Van'ı daha da geliştireceklerini belirtti.


20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 20:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: 6 ay önce aldığı otomobili tamirciye götüren sağlıkçıya 'ağır hasarlı' şoku: Hava yastığı yerine köpük çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement