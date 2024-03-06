6 ay önce aldığı otomobili tamirciye götüren sağlıkçıya "ağır hasarlı" şoku: Hava yastığı yerine köpük çıktı
Tamircide ağır hasarlı olduğunu ortaya çıkan aracı ikinci ekspertize götürdü
Aracın torpido bölümünde hava yastıklarının olmadığı, köpükle kapatıldığı ortaya çıktı
Sağlık çalışanı hem aracı satın aldığı kişiden hem de ilk ekspertizden şikayetçi oldu
İSTANBUL - Sultangazi'de 112 Acil Sağlık Personeli görevli Emine Tunçel, 6 ay önce 700 bin liraya satın aldığı otomobili, arızalanınca tamirciye götürdü. Aracın ağır hasarlı olduğu ve yapılan ikinci ekspertizinde ise torpido bölümünde hava yastıklarının olmadığı, köpükle kapatıldığı ortaya çıktı.
Sultangazi'de yaşayan 112 Acil Sağlık Personeli görevli Emine Tunçel, 6 ay önce 700 bin liraya aldığı 2019 Opel Corsa marka otomobilini sürüş esnasında sağa - sola sarsılması üzerine tamirciye götürdü. Tunçel, aldığı otomobile 30 bin lira masraf yaptı. Aracın sorunlarının bitmemesi üzerine tekrar tamirciye giden Tuncel, hava yastığı ışıklarının yandığını fark etti. Otomobili inceleyen tamirci ustası, aracı yeniden ekspertize gönderdi. Burada yapılan detaylı incelemede aracın torpido bölmesindeki hava yastıklarının olmadığı ortaya çıktı. Tuncel, hem aracı satın aldığı kişiden hem de ilk ekspertizden şikayetçi oldu.
"6 aydan beri ben tamirciden çıkamadım"
Arabayı aldığı andan beri tamirciden çıkamadığını söyleyen Emine Tunçel, "Araba dıştan çok temiz. Aldığım yerde ekspertize götürdüm. Haliyle güvenli geldi. Sitede ne yazdıysa birebir aynısıydı. 4 tane lokal boyası var yazıyordu. Kilometresi güzel, model yüksek haliyle kadınım, temiz araba istiyorum. Ama 6 aydan beri ben tamirciden çıkamadım. İlk etapta arıza ışıkları yanmaya başladı. Araba sürekli sağa ve sola doğru çekmeye başladı. Lastikler kabak dendi, lastikleri değiştirdik. 4 defa rot balans yapıldı, bu araç sorunsuz dendi. Amortisörler değişti, akslar değişti elinden geleni yaptılar, arıza devam etti. Yan kapı sürekli kasıyor, ben bu arabada çocuk taşıyorum, arkada çocuk oturuyor, ustama gösterdim kapının vidasını contası yok" dedi.
"Şimdiki eksperim anladı o zaman ki eksperim anlamadı"
Arabayı aldığı zaman gittiği ekspertizin anlamadığını iddia eden Tunçel, "En son hava yastığı ışığı 6 ay sonra yandı. Işık yanınca hava yastığının açtığını anladık. Şimdiki eksperim anladı o zaman ki eksperim anlamadı. Hava yastıkları açılmış, direnç takılmış arabanın ağır hasarlı olduğunu anladım. Şimdiye kadar 30 bin lira masraf yaptırdım ama daha masraf yaptırmadım. Esas önemli olanları yaptırmadım. Arabanın beyni olan akünün önünde hasar varmış, o tutturulmuş, yapıştırılmış. Arabayı 700 bin liraya aldım. Kredi çektim onun da faizi var. En az 900 bin liraya geldi. İkisine de dava açacağım" şeklinde konuştu.
"Hava yastığı kısmının köpükle doldurulduğunu fark ettik"
Hava yastığının olmadığını fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, "Aracı incelediğimizde hava yastığı kısmının köpükle doldurulduğunu fark ettik. Sonuçta insanlar bu araca hava yastığı koyulurken bizim can güvenliğimiz ön plana alınarak koyuluyor" ifadelerini kullandı.
"Ben akü yerini değiştirirken ön taraftaki ezikleri gördüm"
Aracın geldiğinde hasarlı olduğunu fark eden Mustafa Büyük, "Ben akü yerini değiştirirken ön taraftaki ezikleri gördüm. Ben arabadan şüphelendim. Arabanın kazalı ya da ağır hasarlı olduğunu düşündük. Arabayı kontrol ederken hava yastıklarının patlamış olduğunu tahmin ettim. O şekilde aracın hasarlı olduğunu anladık" diye konuştu.
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