Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına duygusal veda - Son Dakika
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Genel

Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına duygusal veda

Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına duygusal veda Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşının helallik alınması için getirildiği Afyonkarahisar'daki evinde 4 yaşındaki kızının oyuncak ayıcığını babasının tabutuna göstererek 'benim ayıcığım var bak'...

04.05.2025 17:33
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Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına duygusal veda

AFYONKARAHİSAR - Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşının helallik alınması için getirildiği Afyonkarahisar'daki evinde 4 yaşındaki kızının oyuncak ayıcığını babasının tabutuna göstererek 'benim ayıcığım var bak' demesi herkesi duygulandırdı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünden olan Uzman Çavuş Önder Özen, görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Özen, ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Özen'in naaşı Ankara'da gerçekleştirilen töreninin ardından memleketi olan Afyonkarahisar'a gönderildi. Yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesi şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu eşi ve kızı ile yaşadığı kent merkezindeki evine helallik alınması için getirildi. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri personelinin kucağında babasına veda etti. Kucağından ayıcığını bir an olsun ayırmayan Alya, babasının tabutuna oyuncağı uzatarak 'benim ay ayıcığını göstermek istedi.

Şehidin evinde alınan helallik sonrası dua edilirken Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi. Burada yapılan dualar sırasında şehidin annesi Havva ve Babası Hasan ise şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin eşinin ağıtları yürekleri dağladı

Helallik alınması sırasında şehidin eşi Yeşim Özen'in sözleri herkesi ağlattı. Şehidin tabutuna bakan Özen, "Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesine duyamadım. Önderim, niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim, böyle söz vermemiştin gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle?" diyerek ağıt yaktı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Özen'in yarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde gerçekleştirilecek askeri töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Önder Özen, Genel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına duygusal veda - Son Dakika

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