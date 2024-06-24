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Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hem ayağını camdan çıkartarak hem de elinde telefon ile seyahat eden şahıs, trafiği tehlikeye soktu.

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü görenleri hayrete düşürdü. Bir ayağını camdan çıkartmış haldeyken bir eliyle de cep telefonunu tutan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Yoldan geçen başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen duyarsız sürücü, sosyal medyada tepki topladı.