Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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Genel

Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu

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Eskişehir'de seyahat ederken ayağını camdan çıkartan ve elinde telefonla konuşan bir şoför, trafiği tehlikeye soktu. Sürücü, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir ayağını camdan çıkartmış ve diğer eliyle cep telefonunu tutmuştu. Olay, başka bir araçtaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada tepki topladı.

24.06.2024 14:18
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Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hem ayağını camdan çıkartarak hem de elinde telefon ile seyahat eden şahıs, trafiği tehlikeye soktu.

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü görenleri hayrete düşürdü. Bir ayağını camdan çıkartmış haldeyken bir eliyle de cep telefonunu tutan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Yoldan geçen başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen duyarsız sürücü, sosyal medyada tepki topladı.

Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Eskişehir, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeyken ayağını camdan çıkartan şoför trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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