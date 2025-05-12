Şile Ormanları Çöp İçinde - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şile Ormanları Çöp İçinde

Şile'deki ormanlık alanlar çöplerle doldu, vatandaşlar yangın riski nedeniyle önlem bekliyor.

12.05.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile'de ormanlık alanlar çöpten geçilmiyor

İSTANBUL - Şile'de ormanlık alanlar, kimliği belirsiz kişilerin attığı moloz yığınları ve piknikçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle adeta çöp yığınına döndü. Yangın riskine karşı endişelenen vatandaşlar, yetkililerden çevrenin temizlenmesini istiyor.

Şile'de bulunan ormanlık alanlarda karşılaşılan çöp ve atık sorunu giderek büyüyor. Oruçoğlu Köyü'nde, kimliği belirsiz kişilerin attığı moloz yığınları ve piknikçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle ormanlık alan adeta çöp yığınına döndü. Cam kırıkları, alkol şişeleri, evsel atıkların yanı sıra molozlar ve inşaat malzemeleri de ormanın doğal yapısını tehdit ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çevre kirliliği ve yangın riskine karşı acil önlem alınmasını istiyor.

"Kim döküyorsa tespit edilmeli"

Ekrem Uygun isimli bir vatandaş, "Ormanlar rezil hale geldi, berbat bir manzara var. Biz bunları istemiyoruz ama haberimiz olmadan gelip döküyorlar. Kim döküyorsa tespit edilmeli. Buraların temizlenmesini istiyoruz. Sadece kamyonların döktüğü değil, piknikçilerin de bıraktığı çok pislik var. Her taraf çöp dolu. Atılan maddelerin içinde ormana ve bitkilere zarar verecek şeyler de oluyor. Mesela yangın çıkarabilecek cam kırıkları, alkol şişeleri var. Bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

"Yangın riski ciddi boyutta"

Çöplerin ve atıkların temizlenmesini isteyen Mehmet Cesur isimli bir vatandaş ise, "Çocuklarımız oralarda oynuyorlar, herhangi bir hastalığa sebebiyet verebilir. Ayrıca yangın çıkma ihtimali de var. Çünkü atılanların içinde cam kırıkları, çeşitli yanıcı maddeler oluyor. Yangın riski ciddi boyutta. Bunların da temizlenmesini ve önlem alınmasını istiyoruz. Yetkililerden bölgenin daha iyi korunmasını talep ediyoruz. Çünkü gece adam geliyor, boşaltıyor, gidiyor. Kim olduğunu bilemiyoruz. Sabah baktığımızda çöp yığınlarını görüyoruz, ama kimin döktüğünü tespit edemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Genel, Yaşam, Şile, Son Dakika

Son Dakika Genel Şile Ormanları Çöp İçinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:49:17. #7.13#
SON DAKİKA: Şile Ormanları Çöp İçinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.