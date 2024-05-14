Silifke'de Ay Yıldızlı Anıtın Sökülmesi Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Silifke'de Ay Yıldızlı Anıtın Sökülmesi Tepkilere Neden Oldu

Mersin'in Silifke İlçesinde Atatürk köprüsü girişine Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesince 4 yıl önce yaptırılan Ay Yıldız anıtının Cumhuriyet Halk Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile sökülmesi tepkilere neden oldu.

14.05.2024 22:40
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Silifke'de Ay Yıldızlı anıtın sökülmesi tepkilere neden oldu

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde Atatürk köprüsü girişine Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesince 4 yıl önce yaptırılan Ay Yıldız anıtının Cumhuriyet Halk Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile sökülmesi tepkilere neden oldu.

Sökülen anıtın yerine Türk Bayrağı konulacağını ve bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sosyal medyada, bazı gazete ve haber sitelerine konunun yanlış aktarıldığını söyledi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut yaptığı açıklamada, "Anayasanın 3. maddesinde belirtildiği gibi bayrağımız atalarımızın döktüğü kanı temsil eden kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldızdan oluşur. Atatürk köprüsü girişinde daha önce yapılmış olan totemde hilallerin beyaz yerine kırmızı olarak renklendirildiğini gördük. Bir çalışma başlattık. O bölgede bayrağımız gerçek hali ile yaşatılması için yapılan çalışmalar farklı yönlere çekilmeye çalışıldı. Bizim mensup olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisinde bayrak sevgisi hiçbir şekilde sorgulanamaz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Silifke'de Ay Yıldızlı Anıtın Sökülmesi Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

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