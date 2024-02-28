Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden masalsı görüntüler - Son Dakika
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Genel

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden masalsı görüntüler

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta kayboldu. Sis bulutuyla kaplanan köprü, masalsı bir görüntü oluşturdu. İhlas Haber Ajansı dronuyla çekilen görüntüler, sis içinde kaybolan köprüyü kartpostallık bir manzara haline getirdi.

28.02.2024 19:38
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Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden masalsı görüntüler

3. Köprü'nün üzerinde etkili olan sis havadan görüntülendi

İSTANBUL - Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kaplayan sis bulutu, masalsı görüntüler oluşturdu. Adeta bulutların üzerinde asılın duran köprü, görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta kayboldu. İki kıtayı birbirine bağlayan köprü, zaman zaman sis içinde kaybolurken, ortaya masalsı kareler çıktı. İhlas Haber Ajansı dronu ile çekilen görüntülerde sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasıyla birleşerek ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.

Kaynak: İHA

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