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Şişli Belediye Başkanı Şahan, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

İSTANBUL - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret ederek kurum sakinleri, gönüllüler ve çalışanlarla bayramlaştı. Programda konuşan Şahan, "Beni de bir evladınız gibi görün. Hep burada, yanınızda olacağım. Hep hizmet etmek için seferber olacağız, birlikteliğimizi göstereceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı namazını Kuştepe Merkez Camii'nde kılan Resul Emrah Şahan, bayram ziyaretleri çerçevesinde Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından karşılanan Şahan, Darülaceze sakinleri başta olmak üzere gönüllüler ve çalışanlarla bir araya geldi. Şahan, Darülaceze sakinleriyle tek tek bayramlaşarak yakından ilgilendi.

"Hizmet etmek için seferber olacağız"

Bayramlaşma programında konuşan Şahan, seçimlerden önce de ziyaret ettiği Darülaceze'nin önemine vurgu yaptı. Şahan, "Beni bir evladınız gibi görün. Hep burada olacağım, yanınızda olacağım. Hep elinizi öpmeye, duanızı istemeye; hizmet etmek için seferber olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Darülaceze Başkanı Cebeci de Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın bayramda ilk ziyaret yerinin Darülaceze olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cebeci, "Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Birbirimize komşuyuz. 'Komşu, komşunun külüne ihtiyacı olur' derler. Hepimizin birbirimize ihtiyacı olur. Başkanımıza Şişli'de güzel işler yapması temennisiyle başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Şahan, bayram ziyaretleri çerçevesinde Feriköy, Harbiye, Fulya ve Kuştepe Polis Merkezlerini giderek polislerle tek tek bayramlaştı.