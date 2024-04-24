Sivas, Ermeni doktorun ihanetini ve zehirlenerek şehit edilen 40 Osmanlı askerini unutmadı - Son Dakika
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Genel

Sivas, Ermeni doktorun ihanetini ve zehirlenerek şehit edilen 40 Osmanlı askerini unutmadı

Sivas'ta 1915 yılında güvenip teslim oldukları ermeni doktor tarafından zehirlenerek şehit edilen 40 Osmanlı askeri ve doktorun ihaneti aradan geçen 1 asırdan fazla zamana rağmen unutulmadı. İhanetin üzerinden 1 asırdan fazla süre geçmesine rağmen şehitler unutulmadı.

24.04.2024 17:35
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Sivas, Ermeni doktorun ihanetini ve zehirlenerek şehit edilen 40 Osmanlı askerini unutmadı

İhanetin üzerinden 1 asırdan fazla süre geçmesine rağmen şehitler unutulmadı

SİVAS - Sivas'ta 1915 yılında güvenip teslim oldukları ermeni doktor tarafından zehirlenerek şehit edilen 40 Osmanlı askeri ve doktorun ihaneti aradan geçen 1 asırdan fazla zamana rağmen unutulmadı.

1915 yılından günümüze aktarılan tarihi verilere göre Merzifon taburu cepheye gittiği sırada zorlu kış şartları sebebiyle Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında askerler hastalandı. Ermeni bir doktor tedavi etme bahanesi ile askerlere zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktor da öldürüldü. İhanet sonucu şehit edilen 40 Osmanlı askeri için köyde bir şehitlik inşa edildi.

"İğneyle zehirleyip şehit etti"

1915 yılında yaşanan olayla ilgili bilgi veren emekli din görevlisi Şemsettin Özkan ayakları yaralandığı için revire giden askerlerin zehirli iğne ile şehit edildiklerini belirterek, "Merzifon'dan gelen tabur burada konakladıktan sonra doktor ve kırk dört tane askerimiz yoldan gelmiş, postalı şişmiş, ayakları şişmiş yorulmuş. Doktora, revire çıkıyorlar. Revire gidiyor. Revire gelen asker, postalı ayağını sıkmış, yorulmuşlar. Askerlerden bazıları rahatsızlanıyor ve hatta ölüyor bir kısmı. Bu arada hani bir iki üç beş derken ya diyorlar 'bunda bir hal var'. Postalın sıkmasıyla insan ölmez, dermansız ölünmez. O arada da vücutlarında siyahlık beliriyor. İneğe bakıyorlar herkes yiyor ama revire gelen askerler maalesef ölüyor. Her şeye bakıyorlar ki doktor gayrimüslim revire giden askerleri zehirliyor. Hastalıktan revire giden sapasağlam insanlar. Kırk dört askeri zehirliyorlar. Rivayete göre bunu tutukluyorlar. Gözaltındayken palaskasıyla kasıyla kendini boğuyor. Bir rivayete göre de buradan Hafiye giderken yolda muhafızlar, askerler vuruyorlar. Doktorun Ermeni olduğu söyleniyor " dedi.

"Zulmetmedik ihanet ve zulüm gördük"

Özkan, Müslüman Türklerin hiçbir zaman Ermenilere zulmetmemesine rağmen Ermenilerden ihanet ve zulüm gördüklerini ifade ederek, " Geçmişte bu civarda Ermeniler de yaşardı. Bunlar Müslüman Türklere kardeşten daha kardeş yaşardı, ailece görüşlerdi. Müslüman Türklerden Ermenilere zerre kadar bir zarar dokunmamıştır. Köyümüzde yakın tarihlere kadar hayat süren Ermeni gelirlerimizde vardı. Ermeni, Hristiyan denilerek kesinlikle bir ayrım yapılmadı. Tarihte bunu yazmaktadır. Fakat onlar köylerimizde katliamlar yaptı. Zara'nın Şerefiye nahiyesinde Kayabaşı köyü vardır. Orada İnönü mevkiinde askerlerimizi pusuya düşürüp yaylım ateşine tuttular. 90 yaşında birisinden dinlemiştim. Orada vurulan bir askerimizi kanısıyla kaçırıp vefatının ardından köyünde defnetmiştir. Türkler asla onlara ihanet etmedi, zulmetmedi ancak onlar Osmanlı ve Müslüman Türk komşularına hem ihanet etti hem de zulüm etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sivas, Ermeni doktorun ihanetini ve zehirlenerek şehit edilen 40 Osmanlı askerini unutmadı - Son Dakika


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