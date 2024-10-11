ŞOK'ta Ben de Varım: Kadın Girişimcilere Ekonomik Destek

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ŞOK'ta Ben de Varım" projesi kadın girişimcilere ekonomik destek sağlamaya devam ediyor

İSTANBUL - ŞOK Marketler, "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürünlerini mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Projenin kadınların ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlayan dönüştürücü etkisi hakkında bilgi almak ve yerinde deneyimlemek amacıyla UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Belén Sanz Luque tarafından ŞOK Marketler'e bir ziyaret gerçekleştirildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel'in ev sahipliği yaptığı ziyarette kadın kooperatiflerinden temsilciler de yer aldı.

ŞOK Marketler'in kadınların ekonomik açıdan olarak güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi kapsamında önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Belén Sanz Luque; ŞOK Marketler mağazasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel ve kadın kooperatiflerinden temsilciler ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) stratejik ortaklarından biri olan Yıldız Holding Kadın Platformu çatısı altında yürütülen en önemli projelerden biri olan "ŞOK'ta Ben de Varım" Projesi'nin gelişimi ve sosyal etkisi hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı ziyarette projenin başarılı sonuçları yerinde deneyimlendi.

"ŞOK'ta Ben de Varım"

Lise öğrencisi Melisa Demirel'in, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş- Hatay depreminden sonra bu bölgelerde kadınların üretime katılımını teşvik etme hedefiyle yola çıktığı projesi ŞOK Marketler tarafından desteklendi. ŞOK Marketler'in "Ben de Varım" çatısı altında hayata geçirdiği, büyük ilgi gören ve daha sonra kapsamı genişletilen projede; Hatay, Adana ve Ankara başta olmak üzere birçok farklı bölgedeki kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler, ŞOK Marketler'in seçili mağazalarında müşterilerle buluşuyor.

100 binin üzerinde ürün satın alındı ve 10 milyon TL'den fazla ekonomik değer oluşturuldu

ŞOK Marketler 2023 yılı Kasım ayından beri Hatay'daki Hatay Altınözü Kadın Kooperatifi (Hazek), Ankara'daki Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi ve Adana Çukurova Başak Kooperatifi'nden alım yaparak ürünleri mağazalarında müşterileriyle buluşturuyor. ŞOK Marketler'in ürün içerikleri ve etiket tasarımları gibi konularda da destek sağladığı kadın kooperatiflerinin zeytin, tarhana ve sebze kurusundan coğrafi işaretli ürünlere ve el işi tülbentlere kadar çeşitli ürünleri 250'ye yakın ŞOK mağazasında satışa sunuluyor. ŞOK Marketler, "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle bugüne kadar kadın kooperatiflerinden 100 binin üzerinde ürün satın aldı ve 10 milyon TL'den fazla ekonomik değer oluşturuldu.

"Ekosistemimizin tamamına yayılan projelerle daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Global değerlerimiz arasında yer alan kadınlara iş dünyasında fırsat eşitliği sunulması ve kapsayıcılık odağında üç yıl önce Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçirdik. Bu platform çatısı altında kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor ve ekosistemimizin tamamına yayılan projelerle daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. 2022'den beri BM Kadın Birimi'nin stratejik ortaklarından biriyiz. Ne mutlu bizlere ki platformumuz başarılı çalışmalarıyla iş dünyasında dönüştürücü bir rol model olarak paydaşlarımıza ilham veriyor. Bu kapsamda başlatılan en önemli projelerden biri olan "ŞOK'ta Ben de Varım" ile kısa sürede elde ettiğimiz müthiş sonuçlar hepimizi son derece gururlandırdı. Sürdürülebilirlik anlayışımızın temel unsurlarından biri olan "Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek" ilkesine bağlı kalarak tüm paydaşlarımızı da bu yolculukta bizimle yan yana yürümeye, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara katkı vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "ŞOK Marketler olarak tüm faaliyetlerimizin merkezinde parçası olduğumuz toplumu kalkındırmak ve ülkemizin her alanda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak yer alıyor. Odaklandığımız konuların başında kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması geliyor. 'ŞOK'ta Ben de Varım' projemiz kadınların ekonomik gücünü artırarak üretimde daha fazla yer almalarına katkı sağlıyor. Bugüne kadar kadın kooperatiflerinden aldığımız ürünleri 250'ye yakın mağazamızda müşterilerimizle buluşturduk ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bugün sonuçları yerinde paylaşabilmek amacıyla bir araya geldiğimiz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Direktörü Belén Sanz Luque'yi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. ŞOK Marketler olarak çatısı altında bulunduğumuz Yıldız Holding'in ekonomik kalkınma, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki vizyonuyla sorumlu satın alma uygulamalarını hayata geçirmeye kararlıyız. Kadınların hayatın her alanında güçlü bir sesle "Ben de Varım" diyebilmesini arzu ediyor, kadın istihdamında öne çıkan bir şirket olarak tüm çalışmalarımızı bu vizyonla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Belén Sanz Luque ise ŞOK Marketler'in kadın girişimciliğini destekleyen projesini takdirle karşıladıklarını belirterek, "Cinsiyete Duyarlı Satınalma uygulamalarının Yıldız Holding'in tedarik zinciri politikalarına entegre edilmesi; tedarikçilere yönelik ekonomik kalkınmanın sağlanması kadar, çeşitliliğin, eşitliğin ve katılımcılığın teşvik edilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin stratejik ortaklarından biri olan Yıldız Holding'in değer zincirinde kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 3 yıl için verdiği taahhütlere 1 yılda ulaşmasını da büyük memnuniyetle karşılıyoruz. ŞOK Marketler'in tedarik zincirinde fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği ŞOK'ta Ben de Varım Projesi'nin başarılı sonuçlarını ve bu alandaki adanmışlığını görmek bizleri çok mutlu etti. Yıldız Holding ile iş birliğimizin BM Kadın Birimi'nin Cinsiyete Duyarlı Tedarik konusundaki örnek girişimlerinden biri olarak tanınmasından gurur duyuyoruz. Bu proje, sadece güçlü bir küresel örnek oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda özel sektörle ortaklıkların önemini de vurguluyor. BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik güçlenme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için özel sektörle yakın çalışmaya kararlıdır" dedi.