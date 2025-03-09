Sultanbeyli Belediyesi İhtiyaç Sahibine İftar ve Sahur Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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Genel

Sultanbeyli Belediyesi İhtiyaç Sahibine İftar ve Sahur Yardımı Yapıyor

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeği yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Başkan Ali Tombaş, yardımların kesintisiz olarak sürdüğünü ve her gün binlerce kişiye ulaştıklarını belirtti.

09.03.2025 15:31  Güncelleme: 15:33
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Sultanbeyli Belediyesi evlere iftar ve sahur yardımını sürdürüyor

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeği yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Her gün özenle hazırlanan yemekleri binlerce kişiye ulaştırdıklarını belirten Başkan Ali Tombaş, "Onların duası, bizim işimizin bereketi" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmuyor. İlçe genelinde her gün binlerce kişilik sıcak iftar yemeği ve sahurluk hazırlanıp evlere teslim ediliyor.

Tombaş: "Yardımlarımız kesintisiz sürüyor"

'Ramazan'ın; paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu Sultanbeyli'mizde yaşatıyoruz' diyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Daha önce tespitini yaptığımız ihtiyaç sahibi ailelerimize günlük sıcak iftar yemeği ve sahurluk ulaştırmaya devam ediyoruz. Yılın diğer aylarında da yemek yardımlarımızı kesintiye uğratmıyoruz. Ayrıca sosyal destek verdiğimiz ailelere Ramazana özel 1.000 TL nakdi yardım veriyoruz. Market kartı ve Ramazan kolisi yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Yetim çocuklarımıza bin 500 TL bayram kıyafeti çeki veriyoruz. Her vatandaşımızın yanında olmaya, Ramazan ayının; paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultanbeyli Belediyesi İhtiyaç Sahibine İftar ve Sahur Yardımı Yapıyor - Son Dakika

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