Sultangazi Karla Kaplandı

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Beyaza bürünen Sultangazi böyle görüntülendi

Kar topu oynayan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi

İSTANBUL - İstanbul'da zaman zaman etkisini artıran kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Kar topu oynayan çocuk gönüllerince eğlenirken, karla kaplanan Sultangazi böyle görüntülendi.

Megakent İstanbul'da aralıklı yağan kar yağışı, bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Karla kaplanan ilçelerden biri ise Sultangazi oldu. Okulların tatil olduğu günde dışarı çıkan çocuklar ise aileler ve arkadaşlarıyla kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Sokakların ve trafiğin sakin olduğu görülürken, beyaz gelinliği giyinen Sultangazi havadan görüntülendi.