Taksicilerden Martı TAG şoförüne tehdit kamerada - Son Dakika
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Genel

Taksicilerden Martı TAG şoförüne tehdit kamerada

Ankara'da taksici, Martı TAG şoförünü 'Kan dökülecek' diyerek tehdit etti. Ankara'da bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladı. Taksiciler, sürücüyü 'Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak' gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.

03.05.2024 00:38
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Taksicilerden Martı TAG şoförüne tehdit kamerada

ANKARA - Ankara'da taksici, Martı TAG şoförünü "Kan dökülecek" diyerek tehdit etti.

Ankara'da bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladı. Taksiciler, sürücüyü "Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak" gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Kaynak: İHA

Ankara, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksicilerden Martı TAG şoförüne tehdit kamerada - Son Dakika

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