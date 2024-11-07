Taksim Meydanı'nda Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Genel

Taksim Meydanı'nda Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

İstanbul Taksim'de bir iş makinesinin su borusunu patlatması sonucu meydana gelen su baskını, vatandaşların yürümekte zorlanmasına sebep oldu. İBB ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

07.11.2024 23:00
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Taksim'i su bastı: Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesiekipleri tarafından Taksim'de yapılan çalışmalar esnasında iş makinesinin su borusunu patlatması nedeniyle meydan sular altında kaldı. Çalışmalar esnasında vatandaşlar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait İSKİ ekipleri tarafından Taksim Meydanında yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi su borusunu patlattı. İş makinesi çalışmasında patlayan su borusu nedeniyle Taksim Meydanının bir kısmında gölet oluştu. Suyun patladığı kısım iş makinesinin kepçesi ile kapatılarak suyun yükselmesi önlendi. Bazı noktalarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

İSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taksim Meydanı'nda Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika

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