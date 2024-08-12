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Tamire gelen telefonun bataryası bomba gibi patladı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamire gelen cep telefonunun bataryasının adeta bir boma gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın tamir için bıraktığı cep telefonunun bataryası, bir anda bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, telefonun patlaması, içerde bulun kişilerin panik halinde kaçması yer alıyor.