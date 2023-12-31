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Türkiye'nin göz bebeği TCG Burgazada, yeni yılda nöbette - Son Dakika
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Türkiye'nin göz bebeği TCG Burgazada, yeni yılda nöbette

Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği, tasarım ve entegrasyonu milli imkanlar kullanılarak yapılan Milli Gemi sınıfı korvetlerin 3'üncü gemisi TCG Burgazada, İzmir Foça Limanı'nda yeni yılda nöbette olacak. Türkiye'nin Milli Gemi projesi kapsamında, ilk defa günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen TCG Burgazada korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Yeni yılda, Foça Limanı'nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Burgazada gemisinde görevli askerler, ailelerinden uzak, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de elleri tetikte bekliyor. TCG Burgazada Komutanı Deniz Yarbay İlkay Beril Aydemir, askerlerin yeni yılını kutladı ve ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için verilen görev doğrultusunda ailelerinden uzakta olduklarını belirtti.

31.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
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Türkiye'nin göz bebeği TCG Burgazada, yeni yılda nöbette

İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği, tasarım ve entegrasyonu milli imkanlar kullanılarak yapılan Milli Gemi sınıfı korvetlerin 3'üncü gemisi TCG Burgazada, İzmir Foça Limanı'nda yeni yılda nöbette olacak.

Türkiye'nin Milli Gemi projesi kapsamında, ilk defa günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen TCG Burgazada korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Yeni yılda, Foça Limanı'nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Burgazada gemisinde görevli askerler, ailelerinden uzak, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de elleri tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide TCG Burgazada Komutanı Deniz Yarbay İlkay Beril Aydemir, askerlerin yeni yılını kutladı.

Ailelerinden uzakta, her saniye görev başında hazır olduklarını belirten Deniz Yarbay Aydemir, "Ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için verilen görev doğrultusunda ailelerimizden uzaktayız. TCG Burgazada ailesi olarak sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içerisinde yeni bir yıl dilerim" ifadelerine yer verdi.

Türkiye\'nin göz bebeği TCG Burgazada, yeni yılda nöbette
Kaynak: İHA
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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Güvenlik, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye'nin göz bebeği TCG Burgazada, yeni yılda nöbette - Son Dakika


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