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TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar 1. Toplantısı Deklarasyonu'nda alınan kararlar açıklandı

ANKARA - Türk Devletleri Teşkilatı 1. Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda aile kurumunun kültürel ve diğer sosyal risklere karşı korunmasına yönelik alınan kararlar açıklandı.

Türk Devletleri Teşkilatı 1. Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı "Küreselleşen Dünyanın Risklerine Karşı: Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla gerçekleştirildi.

TDT'nin Aile ve Sosyal Politikadan sorumlu bakanları; üye devletleri kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinde ve dayanışmanın artırılmasındaki rolünü takdir etti.

Üye devletlerin bakanları, toplantının düzenlenmesindeki çabalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da teşekkür etti.

Toplantıda; üye devletlerin temsilcilerinden oluşan 'TDT Sosyal Politika İş birliği Çalışma Grubunun' kurulmasının onaylanması, yılda bir kez ve teamül gereği alfabetik sırayla devam etmek üzere bir TDT Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı ve bir Çalışma Grubu toplantısının düzenlenmesi, Türk aile değerlerinin güçlendirilmesi ve evlilik kurumunun korunmasına yönelik programların geliştirilmesi beyan edildi.

Aileler tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulanması için belirtilen konuları kapsayan ortak bir eylem planı oluşturulmasında da uzlaşı sağlandı.

Uluslararası Aile Günü vesilesiyle 15 Mayıs 2025 tarihinde TDT çatısı altında bir aile festivali düzenlenmesi, Türk Devletlerinin gelecek nesilleri için ortak fon oluşturulması olasılığının değerlendirilmesi de beyan edildi.

Bildiriye; Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakan Yardımcısı Nazgül Sagindykova, Kırgız Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Koruma ve Göç Bakanı Gulnara Baatyrova, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Sosyal Koruma Ulusal Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov ve Türk Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev imza attı.