Tekirdağ Büyükşehir Binasında Güvenlik Sorunu: Kırılan Parkeler Tehlike Saçıyor

Tekirdağ'da milyonlarca liralık büyükşehir binasında tehlike

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira harcanarak inşa edilen binasındaki beton parkeler kırıldı. Kırık alanlar tahta paletlerle kapatılmak zorunda kaldı ancak bu geçici çözüm, yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor

Yaklaşık üç yıl önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından milyonlarca liraya yaptırılan binanın beton parkeleri, zamanla kırılarak dökülmeye başladı. Şu anda, kırılan parkelerin üzeri güvenlik amacıyla tahta paletlerle kapatılmış durumda, ancak bu çözüm, yayalar için büyük bir risk oluşturuyor.

Yayaların sıklıkla kullandığı bu alanlarda, paletlerin üzerindeki kırık parkeler nedeniyle yürümek oldukça tehlikeli hale geldi. Özellikle karanlıkta ve kötü hava koşullarında, paletlerin dengesiz durumu ve sürekli kırılması, kazalara davetiye çıkarıyor.