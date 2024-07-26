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Teröristlerin saldırısında şehit olan polis memurları anıldı

HATAY - Hatay'da 26 Temmuz 2010 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen 4 polis memuru, düzenlenen törenle anıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 26 Temmuz 2010 tarihinde saat 18.00 sıralarında Özerli Mahallesi Tokievleri mevkiinde nöbet değişimi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısına uğrayan 4 polis şehit edilmişti. Saldırıda şehit olan Ali Hacı Arap, Fatih Yıldız, Hasan Aslan ve Emre Yalçın, şehadetlerinin 14. yılında düzenlen programla anıldı. Saldırının gerçekleştiği cadde üzerinde şehitlerin hatırasını yaşatmak için isimlerinin verildiği parkta yapılan anma töreninde şehitlerin isimleri tek tek okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi.

Anma törenine katılan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, ilçe protokolü ve şehit polislerin meslektaşları anıta karanfil bıraktı.