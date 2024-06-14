Tertemiz bir Esenyurt için temizlik filosu genişletildi - Son Dakika
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Genel

Tertemiz bir Esenyurt için temizlik filosu genişletildi

Esenyurt Belediyesi, temizlik çalışmalarını hızlandırarak vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamasını sağlamak için temizlik filosunu genişletti. Yeni araçlarla birlikte çöp konteynerleri de yenileniyor.

14.06.2024 02:15
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Tertemiz bir Esenyurt için temizlik filosu genişletildi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşaması için temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik filosuna yeni araçlar katan belediye, cadde ve sokaklarda ise çöp konteynerlerini yeniliyor. Temizlik İşleri şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları teftiş eden Başkan Özer, "Bütün çabamız halkımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak. Mottomuz, sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, daha temiz bir Esenyurt için kolları sıvadı. İlçede temizlik çalışmalarını hızlandıran Başkan Özer, araç filosunu genişleterek, sokak ve caddelerde bulunan konteynerleri yeniledi. Yeni alınan 12 adet çöp kamyonu ile çöp sorununa hızlı çözüm üreten belediye, kentin her bir noktasını süpürerek yıkama çalışmaları da yürütüyor. Temizlik işleri şantiyesinde personelle bir araya gelerek çalışmaları yakından takip eden Başkan Özer, sürdürülebilir bir çevre için atık toplama merkezini de yenilediklerini belirterek "Mottomuz, sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt" dedi.

650 kişilik personel sahada

Başkan Özer, temiz bir Esenyurt için genişlettikleri temizlik filosunun yanı sıra sürdürülebilir bir çevre için atık toplama merkezini de yenilediklerini belirterek, "Bütün çabamız halkımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak üzerine kurulu. Özellikle temizlik alanında 'mottomuz, sürdürülebilir bir çevre, temiz bir Esenyurt'. Bunu gerçekleştirebilmek için 650 kişilik çalışanımızla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle Kurban Bayramı öncesi çöplerin hızla temiz bir biçimde toplanması konusu bizim için önemli. Bu konunun en önemli noktalarından birisi de lojistik meselesidir. Bu anlamda 8 tane yeni çöp kamyonu almıştık ve buna 4 adet daha ekledik. Atık Toplama Merkezimizi yeniledik. Orada toplanan atıklarla, özellikle geri dönüşüme gidecek olan atıkların ayrıştırılması hem çocuklarımızın geleceği hem halkımız açısından çok önemli. Bu şekilde atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor yani bu alanda da önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

"Halkın sağlığı öncelikli meselemizdir"

Kentin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan tüm ekip ve ekipmanlarla gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Özer, "Çöp konteynerlerimizi yeniledik. Bir kısmını alana gönderdik, kalanların ise çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede konteynerle ilgili olan tüm ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız. Yer altına konulması gereken konteynerlerin çalışmaları ise devam ediyor. Şu anda alanda 310 temizlik işçisi kardeşimiz sokaklarımızı, caddelerimizi süpürüyor, temizliyor. Yaklaşık 300 kişi de bu çöplerin toplanması, taşınması, gerekli mekanizasyonun sağlanması için gece demeden, gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bizim temel amacımız Esenyurt'un temiz olmasıdır. Halkın sağlığı öncelikli meselemizdir" diye konuştu.

"Bu şehir hepimizin"

Kolektif bir anlayış ile Esenyurt'a sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara seslenen Özer, "Çöplerin gelişi güzel atılmaması konusu çok önemli. Çöp konteynerlerini devirmek isteyen bir takım kötü niyetli insanların derhal zabıtaya bildirilmesi konusunda ricada bulunuyoruz. Çünkü bir çeşit halk düşmanlığı yapıyorlar ve kent suçu işliyorlar. Siz de buna izin vermeyin, zabıtaya bildirin ve gerekli işlemleri yapalım. Çünkü bu şehir hepimizin. Kentin sağlıklı ve temiz olması bizim de sağlık ve huzur içinde yaşamamız demektir. Bu konuda da önemli bir yol aldık. Bunda emeği geçen tüm personele, sokaklarımızı gece gündüz demeden çalışarak temizleyen bu dev orduya teşekkür ediyorum. Esenyurt halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tertemiz bir Esenyurt için temizlik filosu genişletildi - Son Dakika

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