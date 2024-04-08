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Tokat'ta iyilik damlaya damlaya göl oldu

TOKAT - Tokat'ta Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencileri, "Damlaya Damlaya Göl Olur" projesiyle sosyal sorumlulukta örnek oldular. Öğrenciler, 3 ay boyunca emekleriyle damla damla biriktirdikleri hediyelerle köy okulu arkadaşlarını sevindirdi.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Hülya Arı'nın koordinatörlüğünde "Damlaya Damlaya Göl Olur" projesine katıldı. Proje kapsamında, öğrenciler 3 ay boyunca derslerdeki davranışları ve öğrenme azimleri ile damla kazandı. Damlalarını biriktiren öğrenciler, bu damlaları ailelerine götürüp paraya dönüştürdü. Öğrenciler sonrasında ise kardeş okul olarak seçilen Kabatepe İlkokulu'na ziyarette bulunarak aldıkları hediyeleri öğrenci arkadaşlarına verdiler. Bu proje sayesinde öğrenciler hem arkadaş edindi hem de tabiatı tanıma fırsatı buldular.

"Tabiatı görme açısından da güzel etkinlik oldu"

Köy okuluna yapılan ziyarette öğrencilerin bir araya gelmesinin güzel bir kaynaşma ortamı oluşturduğunu ifade eden Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Çocuklarımız bu proje kapsamında puan biriktirmişler. Puan çerçevesinde de arkadaşlarına köyümüzde eğitim-öğretim gören çocuklarımıza hediye almışlar. Onları buraya getirerek hediyeleri birlikte takdim ettik. Çok güzel karşıladılar ve öğrencilerimiz kaynaştılar. Güzel bir ortam oluştu. Tokat merkezde yaşayan çocuklarımız da köy ortamını ve köy okulu ile tabiatı görme açısından da güzel bir etkinlik oldu" dedi.

"Çok fazla değeri bir arada yaşatmış olduk"

Projenin öğrenciler için değerli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizen proje koordinatörü Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Hülya Arı ise, "Öncelikle çocuklarımız 3 ay boyunca damla kazandılar. Bundaki temel amaçları da köy okulundaki arkadaşları için hediyeler hazırlamaktı. 3 ay damlalarını biriktirerek ailelerine bu damlaları götürüp paraya dönüştürdüler. Sonrasında da muhteşem hediyeler aldılar. Hem arkadaşlarını ziyaret ettiler hem de tanıştılar hem de hediyelerini getirmiş oldular. Şimdi de hep beraber kaynaşıyorlar. Bu da onlar için çok güzel sosyal sorumluluk projesi olmuş oldu. Çok fazla değeri bir arada yaşatmış olduk" diye konuştu.

Proje kapsamında kazandıkları damlaları hediyeye dönüştüren öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla birlikte okula gelerek hediyelerini sunduklarını ve arkadaşlarının mutluluğunu gördüklerini ifade ederken hediye alan öğrenciler ise mutluluklarını dile getirdi.