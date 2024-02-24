Tokatlı kadınlara güzellik eğitimi: Hem öğreniyorlar, hem meslek ediniyorlar - Son Dakika
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Genel

Tokatlı kadınlara güzellik eğitimi: Hem öğreniyorlar, hem meslek ediniyorlar

Tokat Belediyesi tarafından açılan Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Cilt Bakım ve Epilasyon Kursu meslek eğitimi veriyor. Kursa katılan 25 kursiyer aldıkları eğitimlerin ardından hem kendi işletmelerini açma imkanı buluyor hem de başka işletmede çalışma fırsatı bulmuş olacak.

24.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:29
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Tokatlı kadınlara güzellik eğitimi: Hem öğreniyorlar, hem meslek ediniyorlar

TOKAT - Tokat Belediyesi tarafından açılan Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Cilt Bakım ve Epilasyon Kursu meslek eğitimi veriyor. Kursa katılan 25 kursiyer aldıkları eğitimlerin ardından hem kendi işletmelerini açma imkanı buluyor hem de başka işletmede çalışma fırsatı bulmuş olacak.

Kurs, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki grup halinde toplam 25 kursiyere meslek eğitimi sağlıyor. Katılımcılar, aldıkları eğitimlerin ardından kendi işletmelerini açma veya başka işletmelerde çalışma imkanına sahip oluyor. Kursiyerler, meslek edinmek ve işletme merkezi açmak amacıyla bu programa başvuruyor. Tokat Belediyesi'nin sunduğu bu güzellik uzmanlığı merkezinde, cilt bakımı, lazer epilasyon, iğneli epilasyon ve kaş eğitimleri gibi çeşitli konularda eğitim alıyorlar. Verilen eğitimlerin kalitesi ve çeşitliliği sayesinde, katılımcılar mesleklerinde uzmanlaşıyor ve iş hayatında başarıyla ilerleme fırsatı buluyor.

Kurs hakkında bilgi veren Cilt Bakım ve Epilasyon Kursu öğreticisi İdil Çelikel, "Cilt Bakım ve Epilasyon üzerine kurs veriyoruz. 25 kursiyerimizle sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz meslek ediniyorlar. Burada kendi işletmelerini açabilme ve başka yerlerde de çalışabilme imkanı sağlıyoruz" dedi.

Aldıkları eğitimler sayesinde mesleklerinde uzmanlaşan ve kendi iş yerlerini açma fırsatı bulan katılımcılar, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve merkez yetkililerine teşekkür etti.

Tokatlı kadınlara güzellik eğitimi: Hem öğreniyorlar, hem meslek ediniyorlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tokatlı kadınlara güzellik eğitimi: Hem öğreniyorlar, hem meslek ediniyorlar - Son Dakika

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