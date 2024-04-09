Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Batur ailesi 67 yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor

Yaklaşık üç çeyrek asırdır o mahallenin muhtarlığı Batur ailesinde
Babadan oğula 67 yıldır süren muhtarlık görevi
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenimahalle muhtarlığı 67 yıldır Batur ailesinde. Baba Ali Raif Batur 35 yıl muhtarlık görevini sürdürüp 1992 yılında vefat edince oğlu Orhan Batur ara seçimle bu görevi devralarak 32 yıldır devam ettiriyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlık seçiminin ardından tekrar muhtar seçilen Batur, 7 dönem peş peşe bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini belirtiyor.
Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapanı hatırlamadığını kaydeden Batur, "75 yaşındayım. Babam yaklaşık 35 yıl muhtarlık yaptı yaklaşık 35 yıldır da ben yaptım ve hala bu görevim devam ediyor. Tekrar seçildim yine hizmetimizi sürdüreceğiz. 1957 yılında Yenimahalle, Kavakmeydan mahallesinden ayrıldı o zaman seçim olmadan muhtarlığı babama verdiler. 1963 yılında seçim oldu babam tekrar muhtar oldu. Babam 1992 yılında vefat edince sonraki ilk seçimde ben muhtar oldum. Yedi dönem muhtar seçildim ve görevimi sürdürüyorum. Artık yaşlandım bundan sonra da yine Batur ailesi bu görevi sürdürecek. Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapan olduğunu bilmiyorum. Trabzon'un en eskisi benim. Bundan sonra da Yenimahalle'ye hizmetimiz devam edecek Yenimahalle bizim mahallemiz" dedi.
"Muhtarlık geleneği bize babadan kalma"
Orhan Batur'un ağabeyi Kahraman Batur da, babadan kalma geleneği kardeşinin sürdürdüğünü belirterek, "Muhtarlık geleneği bize babadan kalma. En uzun süreli muhtarlık görevini rahmetli babam yapmıştı. Bu kadar uzun süreli muhtarlık yapanı da hatırlamıyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu mahalleye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra bu görevi, seçilebilirsek Batur ailesi olarak sürdüreceğiz. Babamın bize bıraktığı bu görevi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"Tekrar seçildiğine mutlu olduk"
Mahalle sakinlerinden Muhammet Gayretli ise, "Bu mahallede doğdum büyüdüm. Orhan ağabeyimiz sevdiğimiz bir insan. Tekrar seçildiğine mutlu olduk. Bu görev kendisine zaten babadan kalma. Bundan sonra da hizmeti layıkıyla sürdürecek bundan şüphemiz yok. Onun için Orhan abimizi muhtar olarak seçtik, mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bazı mahalle sakinleri tekrar seçilen Batur'u tebrik ederek başarı diledi.
Son Dakika › Genel › Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Batur ailesi 67 yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İSAM tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İslam Ansiklopedisi'nin amacının Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları aydınlatmak olduğunu belirtti. Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu vurgulayarak, İSAM'ın hocaların tanınmasına ve ilmin yayılmasına katkı sağladığını ifade etti.
Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afyonspor kulübü, görev süresi Pazartesi günü sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kulüp başkanı Nadir Güzbey, Çoban'a yaptığı hizmetler ve ilimize katkıları için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" adlı kitap hazırlandı.
Yahyalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi. Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti ve seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve ekonomik olarak mutlu olmadıklarını ifade etti. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarının artan yaşam maliyetlerini karşılamaya yetmediğini belirtti.
CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinde herkesi sandığa davet ederek, 'Herkes kendi geleceği için oyunu kullanmalı, sandığa sahip çıkmalı. Ben eminim ki en doğru kararı Nilüferliler verecek' dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan pistlerin uzunluğunun artacağını ve toplamda 350 kilometreye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca Konaklı Kayak Merkezi'nde yeni otel ve evlerin yapılacağı ve hedefin 6 bin 500 yataklı yeni turizm alanını hizmete sokmak olduğu belirtildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları tarafından paravan ve sandıklar hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı. Edirne ve Tekirdağ'da da sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.
Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Hicret Derneğine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yaptı. Bingöl, Kurt'un İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfına bağlı Hicret Derneğini ziyaret etmesini eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cemaat ve tarikatlarla oy pazarlığı yaparken, Zafer Partisi'nin Atatürk'ün izinden gittiğini ve Türk milletinden oy istediğini belirtti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Oy verme saatleri doğudaki 32 ilde bir saat erkene alındı.
Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen sandık başına gidecek. Seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?