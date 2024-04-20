Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya'da mola verdi
MALATYA - Ankara-Diyarbakır güzergahında ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Eksperi Malatya'da mola verdi.
Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan, "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Malatya'da mola verdi.
Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan 180 kişi kapasiteli Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Tarihi Ankara Garı'ndan dün hareket etmişti. Bu sezon ilk seferine başlayan tren, Malatya'da 3 saatlik mola verdi.
Treni, Vali Yardımcısı Talat Tabur'un yanı sıra TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı.
Ankara'dan hareket eden tren içerisinde yer alan yolcular ise Malatya'da yerel müzisyenlerin seslendirdiği ezgiler eşliğinde halay çekti. Daha sonra ise yolculara dünya markası haline gelen kuru kayısı ikram edildi.
Turistik Diyarbakır Ekspresi, 3 saatlik molanın ardından Diyarbakır'a doğru hareket etti.
Son Dakika › Genel › Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya'da mola verdi - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Filistin'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüğünü ve başından beri Filistin davasını savunan bir ülke olduğunu belirtti. Tunç, İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini ve uluslararası sistemin çaresiz kaldığını vurguladı. Ayrıca Tunç, Filistin Bağımsız Devleti kurulmadığı müddetçe sorunların devam edeceğini ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerel saatle 06.30'da bayram namazı kılındı. Vatandaşlar camilere akın ederek namazlarını kıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki felaketten etkilenenlere sabır dileyerek, barış ve huzurun önemini vurguladı. Ayrıca, Adıyaman'daki depremde hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi ve trafik kazalarına karşı sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. EGM'nin açıklamasına göre, ulusal seviyede aranan Kopal'ın sınır dışı kararı alınarak Türkiye'ye getirilmesi, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı.
Elazığ'da mart ayında meydana gelen 218 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı. Kazaların 84'ü yaralanmalı, 134'ü ise maddi hasarlı oldu. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları arasında araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer alıyor.
Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılan yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek emniyetle demirletildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.
Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri araçları durdurarak sürücü ve araç kontrolleri yaparken, yolcu konumundaki vatandaşları da GBT sorgusundan geçiriyor. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?