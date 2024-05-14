Türk tiyatrosunun duayen ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türk tiyatrosunun duayen ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ayten Gökçer, Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan bir sanatçıdır. Sinemadan çok tiyatroya odaklanan Gökçer, birçok önemli yapımda rol almıştır.

14.05.2024 22:50
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Ayten Gökçer hayatını kaybetti

İSTANBUL - Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Ayten Gökçer kimdir?

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başlayan Gökçer, daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Gökçer, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk tiyatrosunun duayen ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Son Dakika

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