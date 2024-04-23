Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi on binlerce vatandaşı sahillere doldurdu - Son Dakika
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Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi on binlerce vatandaşı sahillere doldurdu

Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'da gösteri gerçekleştirdi. On binlerce insan dünyaca ünlü sahile akın ederken, tim nefes kesen akrobatik hareketler sergiledi. Gösteri, vatandaşlar ve yabancı turistler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

23.04.2024 20:30  Güncelleme: 20:32
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Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi on binlerce vatandaşı sahillere doldurdu

-Tim, akrobatik hareketlerle vatandaşları heyecanlandırdı

ANTALYA - Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'da gösteri gerçekleştirdi. On binlerce insan dünyaca ünlü sahile akın ederken, tim nefes kesen akrobatik hareketler sergiledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan'a özel Antalya semalarında gösteri gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili ve varyant seyir terasına saatler öncesi gelen vatandaşlar alanı hızla doldurdu. On binlerce Antalyalı ve yabancı turistin heyecanla beklediği gösteri saat 16.00'da başladı. Bir anda Akdeniz açıklarından sahil kısmına gelen Türk Yıldızları, sahildeki vatandaşları coşturdu. Nefes kesen akrobatik hareketler sergileyen timinn o anlarını vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi sahildeki kalabalığa giremeyen vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden de takip etti.

"Göğsümüz kabardı"

Gösterinin kendini çok heyecanlandırdığını belirten İdris Orçan, "Çok güzeldi, göğsümüz kabardı. Biz izlerken korktuk, çarpışacaklar sandık. Milli bir gurur" dedi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene' dedirttiler"

Sabri Titiz ise "Ailemle takip ettik, Samsun'da da takip ediyorduk. Bugün burada izledik. Her zaman ki gibi göğsümüz kabardı, onlarla gurur duyuyorum. Yaptıkları o hareket bana nir sahne oyunu gibi geliyor. Her seferinde maşallah diyorum. Rabbim onları kazadan beladan korusun. Dünyanın en güzide gösteri timidir. 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirdiler. Çok güzel bir kalabalık var. Atmosfer çok iyiydi" dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi on binlerce vatandaşı sahillere doldurdu - Son Dakika

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