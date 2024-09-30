Türkiye-Japonya Afet Yönetimi Semineri - Son Dakika
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Türkiye-Japonya Afet Yönetimi Semineri

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Türkiye ve Japonya, afet yönetimi üzerine ortak seminer düzenleyerek iş birliğini güçlendirdi.

30.09.2024 14:43
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"Türkiye- Japonya Afet Yönetimi Ortak Semineri" gerçekleşti

İSTANBUL - Türkiye ile Japonya arasında "Afet Yönetimi Ortak Semineri" düzenlendi. Seminerde konuşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Okay Memiş, "100 yılın en ölümcül 5. depremi meydana gelmiş. Ülkemiz, milleti-devleti ve dost ülkeleriyle el ele vererek bu felaketin üstesinden gelmek için çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde "Türkiye-Japonya Afet Yönetimi Ortak Semineri" gerçekleştirildi. İstanbul AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen seminerde konuşan AFAD Başkanı Oktay Memiş, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünde düzenlenen ortak seminerin, ülkenin afet risklerinden korunması, zararlarının azaltılması ve afet yönetimindeki yeni eğilimlerin paylaşılması adına önemli olduğunu söyledi.

"Birkaç gün içinde 3,5 milyon insanı deprem bölgesi dışına transfer ettik"

6 Şubat depremlerinde 280 bin personelin deprem bölgesine transfer edildiğini belirten AFAD Başkanı Oktay Memiş, "100 yılın en ölümcül 5. depremi meydana gelmiş. Ülkemiz, milleti-devleti ve dost ülkeleriyle el ele vererek bu felaketin üstesinden gelmek için çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Birkaç gün içinde 3,5 milyon insanı deprem bölgesi dışına, 280 bin personeli deprem bölgesine transfer ettik. Dünyanın en büyük afet tahliye ve transfer operasyonunu gerçekleştirdik. Bölgeye 1 milyon çadır sevk ettik ve 350 AFAD çadır kenti kurduk. 3,7 milyon afetzedemize acil barınma sağladık. Sayısı 420'yi geçen AFAD konteynır kentlerinde yaklaşık 700 bin afetzede yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

"101 binden fazla konutun kura ve anahtar teslim törenini yaptık"

Tarihin en büyük kalıcı konut projesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Memiş, "Bir yıl dolmadan 76 bin, şimdiye kadar ise 101 binden fazla konutun kura ve anahtar teslim törenini yaptık. Tarihin en büyük kalıcı konut projesini hayata geçirdik. Afetzedelerimize 62 milyar nakdi yardım ödeyip, 68 günde yıkılan ve acil yıkılacak tüm binaların enkazını kaldırdık. Aslında dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu ortaya koyduk. Bu operasyon, şehirleri ve köyleri yeniden imarla ihya edecek biçimde devam ediyor" dedi.

Türkiye-Japonya Afet Yönetimi Semineri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkiye-Japonya Afet Yönetimi Semineri - Son Dakika

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