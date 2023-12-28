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TUSAŞ'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi - Son Dakika
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TUSAŞ'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA-3, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve taşıma kapasitesi gibi avantajlara sahip olup, tasarım ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından uçuşa hazır hale getirildi. Uçak, bu sabah gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ\'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi
28.12.2023 - 20:12,  Güncelleme: 20:13
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ANKA-3 ilk kez gökyüzünde görüntülendi

ANKARA - TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3 ise bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel TUSAŞ'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUSAŞ'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi - Son Dakika
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