TUSAŞ\'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi

ANKA-3 ilk kez gökyüzünde görüntülendi

ANKARA - TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3 ise bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.