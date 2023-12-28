TUSAŞ\'ın ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı İlk Kez Gökyüzünde Görüntülendi

ANKA-3 ilk kez gökyüzünde görüntülendi
ANKARA - TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3 ise bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.
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