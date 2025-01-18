Uludağ'da Sömestr Eğlencesi: Poşetle Kayak - Son Dakika
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Uludağ'da Sömestr Eğlencesi: Poşetle Kayak

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Uludağ'da sömestr tatilinde tatilciler, poşetle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Otel doluluğu %80.

18.01.2025 11:39
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Uludağ'da 5 liralık poşetle kayak keyfi

Karneyi alan Uludağ'a koştu

Sömestr tatilini fırsat bilenler Uludağ'da poşet ve kızakla kaydı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilini fırsat bilenler kızak ve poşetle kayarak doyasıya eğlendi.

Uludağ Kayak Merkezindeki 5 bin yatak kapasiteli 17 otel ve tesislerde yarıyıl tatili hareketliliği başladı. Otel işletmecileri yarıyıl tatil döneminin yoğun geçmesi için yılbaşına oranla fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde indirime gitti. Gecelik 15 bin lira olan otel odaları 5 bin lira ile büyük bir bölümü öğrenci olan tatilcilere kiralandı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken 15 Aralık'tan itibaren yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.

5 liraya aldığı poşetle kaydı

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti. Zirvede kar kalınlığı 70 santimetrelere kadar ulaşırken hava sıcaklığı ise 4 ila sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Kayak, snowboard ve telesiyej fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, kendi getirdikleri poşet ve kızakla kaydı.

Uludağ'da kayak eğitimi günlük 3 ila 5 bin lira arasında kayak ve snowboard kiralama ise 800 lira ile bin lira arasında değişiyor.

Çocuklarıyla birlikte kaymaya gelen Salih Doğan, " Ankara'dan geliyoruz. Bursa'da çocuklarım yaşıyor onların yanına geldik. Gelmişken Uludağ'a da gidelim dedik. Gayet eğlenceli, kızakla kaydık" dedi.

5 liraya aldığı poşetle kayan bir vatandaş ise, "İstanbul çocuklarla beraber Uludağ'a kaymaya geldik. Kayıyorduk ama jandarma bizi kaldırdı. Biri bizi şikayet etti. Her zaman gelemiyoruz, senede 1 kere geliyoruz. Gayet keyifli eğlendik. Skipass ve kayak takımı ücretleri çok pahalı. Yaptığın aktiviteye değmiyor. Ben 5 liraya aldığım poşetle kayıyorum. Yırtıldı zaten poşeti de kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

Uludağ\'da Sömestr Eğlencesi: Poşetle Kayak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uludağ'da Sömestr Eğlencesi: Poşetle Kayak - Son Dakika

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