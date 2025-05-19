Ümraniye'de 19 Mayıs coşkusu yürüyüş ve konserle kutlandı

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ümraniye'de düzenlenen gençlik yürüyüşü ve konserle coşku içinde kutlandı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, Ümraniye Çarşı Metro Durağı'ndan başlayan "Gençlik ve Spor Yürüyüşü" geniş katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe katılanlar arasında Ümraniye'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin öğrencileri de yer aldı. Yürüyüş öncesi mehter takımı tarafından gösteri sunuldu. Mehteran gösterisi, katılımcılardan büyük alkış aldı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüşte gençler, marşlar söyleyerek bayram sevincini hep birlikte yaşadı. Yürüyüşün ardından, Santral Etkinlik Alanı'nda "Gençlik Ezgileri Konseri" düzenlendi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği konserde sahne alan sanatçılar, bayram coşkusunu doruğa çıkardı. Katılımcılar, şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinliklere Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de katılarak gençlerin bayram sevincine ortak oldu.

Kutlamalar, konserin ardından sona erdi.