Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı

Geniş Video İzle

Üsküdar Belediyesi, İBB Vakfı olan İstanbul Vakfı'na kurban bayramında yapılan bağışlarla hazırlanan 5 bin adet konserve kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

29.08.2024 14:01  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, İBB Vakfı olan İstanbul Vakfı'na kurban bayramında yapılan bağışlarla hazırlanan 5 bin adet konserve kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vakfı olan İstanbul Vakfı'na kurban bayramında hayırseverlerin yaptığı kurban bağışlarıyla hazırlanan 5 bin adet konserve kurban etini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlarla hazırlanan ve her haneye 2 adet (toplamda ortalama 800 gr) konserve belediye personelleri tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor. Üsküdar sınırları içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak "kavurma konserveler", sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Hijyenik ortamlarda İslami usullere göre kesilen kurban etleri konserveler halinde toplamda 2 bin 500 haneye ulaştırılıyor. Bu çalışma ile ortalama 4 ton konserve et, Üsküdar'da ailelerin sofralarına ulaştırılırken, dağıtımlar 14 gün içerisinde tamamlanacak.

Kaynak: İHA

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Vakfı, İstanbul, Üsküdar, Kurban, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement