Vali Fidan 2024 Yılını Değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Fidan 2024 Yılını Değerlendirdi

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Nevşehir Valisi, 2024 yılındaki asayiş ve güvenlik verilerini değerlendirerek suç oranlarını açıkladı.

14.01.2025 22:15
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Nevşehir Valisi 2024 yılını değerlendirdi

NEVŞEHİR - Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılı genel değerlendirmesi asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilik Fuaye Salonunda düzenlenen basın toplantısına Nevşehir Valisi Ali Fidan ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'da eşlik etti. Toplantıda Vali Fidan, 2024 yılının verilerini 2023 yılı ile kıyaslayarak "Türkiye Yüzyılında Ülkemizin ve İlimizin huzuru için; teröre ve işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve diğer suç odaklarına asla geçit vermedik" dedi.

Vali Fidan açıklamasında "İlimiz genelinde 2024 yılında Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası olan 45 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 109 şahıs ve 5 yıla kadar hapis cezası olan 646 kişi olmak üzere toplam 805 suçlu ve ifadesinin alınmasına yönelik aranan bin 929 kişi olmak üzere; Toplam 2 bin 734 aranan şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

Asayiş olayında il genelinde 13 bin 946 asayiş olayının meydana geldiğini söyleyen Vali Fidan "Bu olayların; 5 bin 926'sı tehdit, hakaret, yaralama gibi kişilere karşı, bin 860'ı hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı, 258'i topluma karşı, 2 bin 731'i millete ve devlete karşı işlenen suçlardan, 3 bin 171'i ise takibi gereken diğer olaylardan oluşmaktadır. 2024 yılında meydana gelen olayların bugüne kadar %96'sı aydınlatılmıştır. Genel olarak değerlendirdiğimizde suç aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ayrıca 2024 yılında; 96 adet tüfek, 115 adet tabanca, 82 adet kurusıkı tabanca, 169 adet delici kesici alet ve 5.299 adet muhtelif cins ve ebatlarda fişek ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Fidan "İlimizin huzur ve güveni için özellikle üniversitelerimizin, eğitim kurumlarımızın ve gençlerimizin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere gençlerimizi ve toplumumuzun geleceğini hedef alan zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. 2024 yılında yapılan geniş çaplı 8 narkotik operasyonu ile birlikte 811 olaya müdahale edilmiş, yapılan çalışmalar kapsamında bin 231 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 91'i tutuklanmıştır. 2023 yılı ile kıyaslandığında, 2024 yılında narkotik olaylarında %10'luk bir azalma sağlanmıştır"

Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmaların da yapıldığını söyleyen Fidan " Bu kapsamda ilimizde halihazırda 2 olan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim sayısını 3'e çıkarıyoruz. İlimizde 39 izinsiz kazı ve sit şartlarına aykırı hareket etme olayı ile 5 tarihi eser kaçakçılığı olayına müdahale edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 1'i 1812 yılına ait altın varaklı olmak üzere 2 adet el yazması Kur'an-ı Kerim, 1 adet Meryem ana figürü bulunan ikona, 1 adet amfora (vazo), 1 adet İbranice diliyle yazılmış kitap gibi muhtelif tarihi eserler ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edildiğini söyledi.

2024 yılında çeşitli terör örgütleri ile irtibat ve iltisak içerisinde olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 48 şüpheli yakalandı. 6 şahıs tutuklanırken işlemler sonrası 21 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir. 2024 yılı içerisinde 23 ölümlü trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti. Bin 592 yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 590 kişi de yaralandı.

Vali Fidan 2024 Yılını Değerlendirdi
Kaynak: İHA

Ali Fidan, Narkotik, Nevşehir, Politika, Asayiş, Sağlık, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vali Fidan 2024 Yılını Değerlendirdi - Son Dakika

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