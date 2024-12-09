Vali Masatlı Cilvegözü\'nde İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Masatlı, Cilvegözü sınır kapısı ve tampon bölgede incelemede bulundu
HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısında ve tampon bölgede incelemelerde bulundu.
Suriye'de 15 yıl yıl süren iç savaşın bitmesiyle birlikte, Suriyeliler yurtlarının yolunu tuttu Bu çerçevede sınır gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunlukların yaşandığı sınır kapılarından biriside Hatay'ın Reyhan ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı, burada ekiplerin yoğun mesai altında çalışması devam ediyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı'da bölgeye gelerek gümrük kapısını ve mobil göç tırında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı daha sonra Suriye ve Türkiye arasında oluşturulan tampon bölgeyi inceledi.
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