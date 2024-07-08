Vali Mustafa Çiftçi, Tekman'da sel yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Mustafa Çiftçi, Tekman'da sel yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası sel yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi beraberinde ilçe Kaymakamı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Orman İl müdürü ve İl Tarım Müdürü ile birlikte selden zarar gören köyleri gezdi çalışmaları yerinde gördü. Gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, su baskınlarında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, mağdur vatandaşlara gereken desteğin sağlanacağını ve yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi.

08.07.2024 15:16  Güncelleme: 15:28
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Vali Mustafa Çiftçi, Tekman'da sel yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu

Sel onlarca köyde hasara neden oldu

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası sel yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi beraberinde ilçe Kaymakamı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Orman İl müdürü ve İl Tarım Müdürü ile birlikte selden zarar gören köyleri gezdi çalışmaları yerinde gördü. Gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, su baskınlarında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, mağdur vatandaşlara gereken desteğin sağlanacağını ve yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi.

Yağmur ve dolu Tekman'da hayatı felç etti

Dün öğle saatlerinde başlayan yağmur ve dolu Tekman'ın bazı mahallelerinde hayatı felç etti. Tekman Işıklar Mahallesi'nde selde etkilenen ana yol taş ve çamurla kapandı. Mollamehmet Mahallesi'nde dağdan gelen sel nedeni ile ekinler traktör, balya makinesi ve römork su altında kaldı. Mahalle Muhtarı Emin Sarıer mahalle sakinlerini uyararak dere yatağında sel oluşacağını bu nedenle dere yatağı kenarında çocukların ve hayvanların uzak durmaları için mahalle sakinlerini uyardı. Turnagöl Mahallesinde oluşan selde ise Dalsöğüt Mahallesi'nde bir aracın sele kapılması sonucu su birikintisi ile bazı evlere zarar vererek duvarlar yıkıldı. Selde can kaybı olmaz iken maddi hasar oluştu.

İncesu, Karatepe, Aşağı Hanbey mahallelerinde ise araziler aşırı yağmurda nasibini aldı. Dalsöğüt Mahallesi'nde İtfaiye, UMKE ve Jandarma yoğun çalışma yaparak suya kapılan ve suyun önünü kapatan araç ise Tekman belediyesi iş makinası ile çıkarıldı.

Öte yandan, Katranlı Mahallesi'nde traktörün takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vali Mustafa Çiftçi, Tekman'da sel yaşanan mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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