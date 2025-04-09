Vali Yavuz: "Hedefimiz Haziran'a kadar sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmamak" - Son Dakika
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Genel

Vali Yavuz: "Hedefimiz Haziran'a kadar sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmamak"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitesini artırarak sokaklarda sahipsiz hayvan kalmamasını hedeflediklerini açıkladı. Kapasite 382'den 4 bine çıkarılacak.

09.04.2025 17:15
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Vali Yavuz: "Hedefimiz Haziran'a kadar sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmamak"

Karabük'te hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki kapasite 11 kat artacak

KARABÜK - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kent genelinde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki kapasiteyi 382'den 4 binlere çıkarmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek Haziran ayına kadar sokaklarda sahipsiz hayvan kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kent genelindeki hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalara bayram öncesinden itibaren başladıklarını belirten Yavuz, Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Eflani Belediyesi'ne ait 3 dekarlık alanda 382 kapasiteli geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunduğunu hatırlattı.

Yavuz, Karabük Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, mevcut alanın 50 dekara çıkarılacağını ve barınak kapasitesinin 4 bine ulaşacağını aktararak şunları söyledi:

"Hem vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği hem de can dostlarımız daha sağlıklı ve uygun yaşam alanlarında yaşaması bizim için çok kıymetli. Çalışmalarımızı bu anlamda devam ettiriyoruz. Bundan sonra da can dostlarımızın sokaklarda uygun olmayan şartlarda yaşamalarını istemiyoruz."

Yavuz, hedeflerinin Haziran ayı başına kadar Karabük'ün sokaklarında sahipsiz hayvan bırakmamak olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vali Yavuz: 'Hedefimiz Haziran'a kadar sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmamak' - Son Dakika

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