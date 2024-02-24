Van'da Berat Kandili coşkusu - Son Dakika
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Van'da Berat Kandili coşkusu

Van\'da Berat Kandili coşkusu

Van'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Cami imam hatibi, Berat Gecesi'nin kurtuluş ve bağışlanma gecesi olduğunu vurgulayarak, Müslümanlar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

24.02.2024 22:41
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Van'da Berat Kandili idrak edildi

VAN - Van'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentteki birçok camide program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camiiye gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.

Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde Filistin ve Doğu Türkistan için de dualar edildi. Programda gecenin öneminden bahseden cami imam hatibi, Berat Gecesi'nin kurtuluş ve bağışlanma gecesi olduğunu belirterek, bu tür gün ve gecelerin Müslümanlar için birer fırsat olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

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