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Veliler öğrencilerle beraber en iyi yemeği yapmak için yarıştı

RİZE - Rize'de veli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 öğrenci ve 7 veli önlüklerini giyerek en iyi yemeği jürilere sunabilmek için yarıştı. Düzenlenen yarışmaya katılanlar ana yemek ve tatlılarını hazırlamak için 70 dakika süre verildi. Sürenin sonucunda hazırlanan yemekler sunum ve lezzet olmak üzere 2 ayrı kategoride jüriler tarafından puan verildi. Yapılan yarışma sonucunda, Hatice Çalışır ve kızı Ece Çalışır birinci, Çiğdem Torpi ve kızı Emine Ilgın Torpi ikinci olurken İpek Kamacı ve kardeşi Ahmet Resul Kamacı üçüncü oldu. Yarışmada derece alanlara ise hediyeleri takdim edildi.

"Çocuklar bir hayli mutluydu"

Yapılan yarışmanın asıl amacının veliler ile öğrencilerin daha çok vakit geçirmesi ve öğrencilerinin ne tür şartlarda eğitim gördüklerini görmeleri için olduğunu vurgu yapan Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadri Karaömeroğlu, "Bu etkinliğimizin amacı okul öğrencileri ile velileri buluşturmak. Velilerimizi daha fazla okula sokmak. Her yıl yapmayı düşündüğümüz bir etkinlik olacak. İlk ayağını bu yıl gerçekleştirdik. Etkinlik planladığımızdan daha iyi geçti. Çocuklar bir hayli mutluydu. Veli, öğrencisinin nerede eğitim gördüğünü, kullandığı atölyede birlikte çalışmış oldu. Evde artık o çocuk annesiyle, ablasıyla mutfakta herhangi bir yemeği onunla birlikte yapmaya alışıyor. Çocuk okulda öğrendiklerini evde de kullansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada da çalışmak, yarışmak farklı bir histi"

Kızıyla beraber mutfakta beraber yarışmanın farklı bir his olduğunu belirten Hatice Çalışır, "Çok mutluyum. Kızım için katıldım. Biz sürekli zaten aynı mutfakta çalışıyoruz. Burada da çalışmak, yarışmak farklı bir histi. İleride çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ona inanarak zaten bu okula gelmesini sağladım" şeklinde konuştu.

"Her zaman birlikte mutafa giriyorduk ama burası ayrı bir heyecan kattı"

Annesiyle beraber yarışmada beraber mutfağa girmenin ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyleyen Ece Çalışır, "Her zaman birlikte mutfağa giriyorduk ama burası ayrı bir heyecan kattı. Daha heyecanlıydık ama her şeyi yetiştirdik. Yemek yapmak kolay oldu. Zaten alışık olduğum bir yemekti" dedi.

"Çok duygulandırıcıydı"

Kızıyla beraber aynı mutfakta çalıştıklarını için duygulandığını ifade eden Çiğdem Torpi, "Derece hiç önemli değil. Buraya çocuğumun mutlu olması için geldim. Yarıştık ve ikinci olduk. Aslında çok stresliydik. Çok güzel bir histi. Çok duygulandırıcıydı" ifadelerini kullandı.

"Benim için para ödülü önemli değildi annemle beraber yarışmak önemliydi"

Emine Ilgın Torpi ise, "Annemle genelde mutfakta yemek yaparız ama bu yarışma için farklı bir duygu vardı. Anlatılmaz bir duyguydu. 2. olduğum için aşırı mutluyum. Benim için para ödülü önemli değildi annemle beraber yarışmak önemliydi. Hiç derece beklemiyorduk ama kazandık" şeklinde konuştu.