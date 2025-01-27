Yangın Sisteminin Eksikliği Facia Yarattı - Son Dakika
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Yangın Sisteminin Eksikliği Facia Yarattı

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Grand Otel'deki yangın, 2 milyon liralık sprinkler sisteminin olmaması nedeniyle büyüdü.

27.01.2025 17:10
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Uzmanı konuştu: "2 milyon liralık sistem hayat kurtarabilirdi"

"Grand Otel'in sprinkler yangın sistem maliyeti 2 milyon liraydı"

"Otelde sprinkler yangın sistemi çalışıyor olsaydı böyle bir acı yaşamamış olurduk"

BOLU - Grand Kartal Otel'de sprinkler sisteminin bulunmaması büyük bir faciaya yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan yangın söndürme sistemleri uzmanı Nizameddin Tav, bu sistemi otele kurmanın yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Otelde sprinkler yangın sistemi çalışıyor olsaydı böyle bir acı yaşamamış olurduk" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası dikkatler yangın söndürme ekipmanları ve önleme yöntemlerine çevrildi. Yapılan denetimlerde, otelde spring yangın söndürme sistemi bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durumun facianın boyutunu artırdığı belirtilirken, yangın söndürme sistemleri satıcısı Nizameddin Tav, otelde sprinkler sistemi bulunsaydı yüzde 96 oranında başarı sağlanacağını ifade etti.

Tav, sistemi kurmanın yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Spring yangın sistemleri yaklaşık yüzde 96 oranında başarıya ulaşıyor. Otelde sprinkler yangın sistemi çalışıyor olsaydı böyle bir acı yaşamamış olurduk. Binanın yaşının hiçbir önemi yok. Sıfır binadan 50 yıllık binaya kadar uygulayabiliyoruz. Grand Kartal Otel'in sprinkler yangın sistemi için kaba maliyeti 2 milyon liraya çıkar ve bunu 1 ay sürede teslim edebiliriz"

"Oksijenle temasını kesmek gerekiyor"

Yangının, mutfak bölümünde kızgın yağdan çıktığına dair sorulara yanıt veren Tav, "Sıvı yangınları diye tabir ettiğimiz yangınlarda, yağ ve petrol yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz. İlk önce ateşin oksijenle temasını kesmek gerekiyor. Yangının üstünü ıslak bir havluyla kapatsalar böyle bir şey yaşanmazdı" diye konuştu.

Yangın söndürme cihazlarının kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Tav, şu uyarıyı yaptı:

"Kaynağını ve markasını bilmediğiniz yangın söndürme cihazlarından kesinlikle uzak durunuz. İnternetten aldığınız ürünlerde garanti belgesi yok. Kesinlikle kaliteden şaşmayın"

Kaynak: İHA

Sağlık, Finans, Genel, Son Dakika

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